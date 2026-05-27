Пашинян ответил на угрозу России прекратить соглашение по газу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа, топлива и алмазов. Сегодня в МИД России заявили, что российское посольство передало властям Армении письмо министра энергетики Сергея Цивилева о последствиях вступления республики в Евросоюз.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Нелогично пугать Армению высокими ценами, потому что у нас будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим»,— сказал господин Пашинян (цитата по «Sputnik Армения»). По его словам, Армения превращается в «перекресток мира».

«Сегодня у нас есть военно-промышленный комплекс, и мы продаем оружие развитым странам», — добавил премьер-министр.

Как сообщал «Ъ», Россия пригрозила Армении приостановить или денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если та продолжит процесс вступления в ЕС. Соглашение предполагает отмену экспортных пошлин на поставки. Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении заявило сегодня днем, что не получало письма от имени министра Цивилева.

