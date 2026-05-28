Лучше больше, но меньших

Более 40% опрошенных россиян желают обновления состава партий в Госдуме, следует из результатов исследования компании ИНСОМАР. Ожидающие перемен хотели бы, чтобы в работе партийцев нашли отражение темы борьбы с блокировками в интернете, противодействия домашнему насилию, а также поддержки малого бизнеса и самозанятых. Наибольшую известность среди непарламентских организаций, согласно тому же опросу, имеют Партия пенсионеров и «Зеленые».

Результаты всероссийского телефонного опроса об интересе россиян к непарламентским партиям директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский представил 27 мая в ходе экспертной дискуссии в агентстве «Интерфакс». За обновление партийной палитры Госдумы выступает 41% респондентов, а за стабильность состава — лишь четверть опрошенных (см. график). К изменениям чаще склонны мужчины (48% против 36% женщин), люди не старше 45 лет (47% против 36% в категории 45+) и жители столиц регионов (47% против 32–38% среди жителей других территорий).

Респондентов также попросили назвать предпочтительные направления в работе партий. Желающие увидеть новичков в следующем созыве Думы чаще всего говорили о борьбе с блокировками в интернете и домашним насилием, контроле цен и льготах для малого бизнеса и самозанятых. Именно этих тем не хватает сегодня в повестке, пояснил господин Потуремский. Политтехнолог Анна Федорова добавила, что на данный момент чаще всего среди непарламентских партий мелькают «Зеленые» и Партия пенсионеров. Их, по ее словам, отличает четкое позиционирование: «С первого слова понятно, про что они».

Такую оценку подтвердил и опрос ИНСОМАР, согласно которому именно эти две малые партии лидируют в списке тех, кого россияне, желающие обновления Думы, хотели бы видеть в нижней палате. Правда, к третьему месту «Яблока» эксперты отнеслись более скептически. Анна Федорова отметила высокий антирейтинг «яблочников», а Виктор Потуремский прокомментировал выбор респондентов так: «Дальше люди вспоминают, что, оказывается, где-то когда-то у нас была и где-то есть на задворках истории партия "Яблоко"…»

Больше всего внимания участники обсуждения уделили Партии пенсионеров, председатель которой Эрик Праздников лично посетил дискуссию. «Я своими глазами видел людей, которые голосовали за эту партию»,— заверил коллег Виктор Потуремский. При этом сам господин Праздников, вопреки только что прозвучавшему мнению о четком позиционировании его партии, начал выступление с развенчания стереотипов: «У всех раньше бытовало мнение, которое искусственно поддерживалось нашими оппонентами, что Партия пенсионеров — это партия дряхлых, ни на что неспособных людей. Я хочу сказать, что партия изменилась».

Слово «пенсионеры» в названии следует воспринимать в контексте будущего, которое ожидает каждого, разъяснил председатель. А его партия вступает в федеральный цикл как «партия среднего возраста, нормальной жизни и уважения к человеку». В словах о «нормальности» явно слышался намек на партию «Новые люди», которая в качестве первоапрельской шутки даже переименовывала свой Telegram-канал в «Нормальные люди». И Эрик Праздников это предположение подтвердил, рассказав анекдот: «Чем отличается Партия пенсионеров от партии "Новых людей"? Партия "Новых людей" — это партия нашего возрастного прошлого, а Партия пенсионеров — это партия будущего». Присутствующие сдержанно поаплодировали.

Впрочем, прогнозировать результаты непарламентских партий на осенних выборах эксперты не стали. А не участвовавший в дискуссии глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов оценивает шансы на обновление партийного состава парламента скептически: «Есть запрос на обновление, но нет интереса к партиям. Слово "партия" не притягивает ожиданий, тем более что российская политическая система носит, по сути, беспартийный характер».

Степан Мельчаков