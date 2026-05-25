Владимир Колокольцев поставил на опыт

В МВД России сменился заместитель министра по тылу. Генерал-полковника Виталия Шулику, который переведен на аналогичную должность в Минобороны, сменил генерал-майор Алексей Макаров, до последнего времени занимавший пост замначальника столичного полицейского главка. Как и его предшественник в должности замглавы МВД, генерал Макаров начинал службу в вооруженных силах, но уже имеет более чем 30-летний опыт работы в органах внутренних дел.

Во вторник, 26 мая, министр внутренних дел генерал полиции РФ Владимир Колокольцев представит коллективу центрального аппарата МВД своего нового заместителя по тылу. Им указом президента в минувшую пятницу назначен генерал-майор внутренней службы Алексей Макаров, до этого занимавший аналогичную должность в Главном управлении МВД по Москве.

В министерстве 63-летний Алексей Макаров сменил генерал-полковника полиции 56-летнего Виталия Шулику.

Тот пришел в органы внутренних дел из вооруженных сил в 2009 году, последовательно работал в Главном информационно-аналитическом центре МВД, Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции, затем возглавлял одно из самых закрытых подразделений министерства — управление оперативно-разыскной информации, а замминистра был назначен в 2017 году. В МВД генерал Шулика считался крупным специалистом по вопросам спецсвязи и защиты информации, не исключено, что эти вопросы он будет курировать и в Минобороны.

Уроженец Альметьевска (Татарстан) Алексей Макаров — также выходец из вооруженных сил. В 1987 году он окончил Ленинградское высшее инженерно-строительное Краснознаменное училище имени генерала армии Комаровского. Затем шесть лет служил в армии, а в 1993 году перевелся в ГУВД Москвы (ныне ГУ МВД по Москве). В тогда еще милиции начинал службу в Госавтоинспекции. Затем некоторое время на разных должностях работал в центральном аппарате МВД, а в 2010 году вновь вернулся в столичный главк, который к тому времени уже возглавил Владимир Колокольцев. Соответственно, говорят источники, нынешний министр давно и хорошо знает своего нового зама. На должность замначальника ГУ МВД — начальника тыла Алексей Макаров был назначен в 2022 году, годом позже стал генералом. Имеет государственные и ведомственные награды, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знак «Почетный сотрудник МВД».

На новом посту замминистра внутренних дел по тылу генерал Макаров будет курировать вопросы информационных технологий, связи и защиты информации, материально-техническое, медицинское, хозяйственное и транспортное обеспечение органов внутренних дел. Впрочем, глава министерства Владимир Колокольцев может своим приказом перераспределить определенные обязанности между своими заместителями.

Александр Игорев