Госдума ужесточила правила медосмотра мигрантов при въезде в Россию

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении поправки, ужесточающие правила медосвидетельствования для прибывающих в страну мигрантов. Законопроекты сокращают срок для прохождения обязательного медосмотра с 90 до 30 дней и вводят штрафы за уклонение от таких медосмотров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Оба законопроекта были внесены на рассмотрение в Госдуму в январе 2026 года группой из 427 депутатов, включая председателя Вячеслава Володина. Первый документ вносит изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Предполагается, что сокращение срока для прохождения медосмотра затронет все категории прибывающих иностранцев (трудовых мигрантов, граждан ЕАЭС, беженцев и т.д.). При длительном пребывании в стране мигранты будут проходить медицинское тестирование каждый год. Осмотр будет проводиться за счет иностранных граждан или за счет их работодателя.

Второй документ дополняет КоАП статьей 18.11–1 о штрафах в 25–50 тыс. руб. и выдворении из страны за отказ и уклонение от таких медосмотров. Сейчас мигрантов могут оштрафовать только за незаконную работу на 5 тыс. руб. по статье 18.10 КоАП.

Медицинские организации должны будут размещать результаты осмотров в единой информационной системе здравоохранения. Если у мигрантов выявят опасные заболевания или подтвердится, что они употребляют наркотики, медорганизации будут обязаны сообщить об этом МВД или Роспотребнадзору в течение 24 часов. Ведомства примут решение о высылке иностранца. Чтобы пресечь серый рынок услуг, медорганизациям запретят передавать третьим лицам права на проведение медосмотра.

В случае одобрения законопроектов в Совфеде нововведения вступят в силу с 1 сентября.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мигрантам готовят новые тесты».