Главные новости за 23 – 27 марта. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань
Саратовская область
Саратовские предприниматели сообщили о резком ухудшении дел в 2026 году. В первую очередь это связанно с увеличением фискальной нагрузки. Более трети респондентов отметили, что стали плательщиками НДС.
«Дом художника» в Саратове обрел инвестора. Им стала московская группа компаний «Достояние». Инвестор Тихон Чумаков планирует восстановить исторический облик. Внутри сделают бутик-отель с рестораном.
Спикер ГД Вячеслав Володин зарегистрирован на праймериз «Единой России» в Саратовской области.
Реставрацией складов Рейнеке в Саратове займется новая московская компания.
Мэрия Саратова проиграла суд за шестиэтажку на Строителей, 60. Арбитражный суд Поволжского округа отказал городу в сносе дома.
Саратовская таможня не смогла отсудить у мэрии два трансформатора.
В Саратове чиновники больше не обязаны отчитываться о доходах.
В Саратове министр финансов считает, что коллапс бюджету пока не грозит.
Мэр Саратова уволил главу капстроительства за срыв работ в школе №100 и расторг контракт с «ПДПСтрой».
В Саратовской области расходы бюджета вырастут на 7 млрд руб.
В КБПА отрицают участие экс-гендиректора Шихалова в закупке генератора.
Олег Дубовенко официально избран главой Балашовского района.
Волгоградская область
В Волгограде губернатор Андрей Бочаров перестроил облдуму по партийной линии. Политологи отмечают, что глава региона, скорее всего, готовит новую политическую программу.
ФСИН опровергла исчезновение сжегшего в Волгограде Коран Никиты Журавеля. Последнее сообщение от него мать получила в декабре 2025 года. Член СПЧ при президенте Ева Меркачева предала ситуацию огласке.
В Волгограде молодежь попробуют удержать в кампусе с работодателями за 50 млрд руб. Власти рассчитывают реализовать проект в формате государственно-частного партнерства за десятилетний срок.
В Волгограде суд арестовал журналиста Виталия Кошелева по подозрению в вымогательстве. Ранее Центральный районный суд Волгограда отправил под домашний арест автора Telegram-канала Алексея Серового. Также сообщалось о задержании главы реготделения «Родины» Константина Глушенка.
В Волгоградской области ликвидируют исправительную колонию №24 в Камышине.
Росимущество не смогло продать долю структуры Linde в Волгограде в интересах РХА.
Арбитражный суд признал банкротом АО «Волгограднефтедобыча». В реестр требований кредиторов вошел заявитель с суммой 65,5 млн руб.
Волгоградэнергосбыт увеличил выручку на 12,2% благодаря росту тарифов.
Пензенская область
В Пензе определили охранную зону для памятника природы «Ахунский сосновый бор». Предлагаемая охранная зона, указывают экологи и градозащитники, не скажется на строительстве в Ахунах коттеджных поселков. Специалисты указывают на возможную коррупционную составляющую ситуации.
27-летний участник СВО стал зампредом гордумы Пензы.
«Пензгорстройзаказчик» не смог обязать портал «Медиа-Пенза» удалить публикации о расселении жителей улицы Измайлова.
Экс-глава пензенского СУ СК перешел на работу в следком Приморского края.
Пензенская область отремонтирует инфраструктуру на подшефных территориях в Запорожье.
Роспотребнадзор подаст коллективный иск из-за юбилейного концерта Славы в Пензе.
Астраханская область
Экс-глава астраханского УБОП Ринат Салехов оспаривает дискредитирующие его статьи из газеты. Пожизненно осужденный бывший милиционер добивается пересмотра решения по иску о защите чести и достоинства в кассационном суде.
Суд признал застройщика элитного жилого комплекса «Паруса» в Астрахани банкротом. ЖК строили на деньги бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой. Впоследствии балерина продала 22 квартиры недостроенного комплекса.
Кооператив «Победа» не смог отстоять в суде землю под гаражи в Астрахани.
В Астрахани спортивный руководитель заподозрен в спонсорстве запретной структуры.
Суд в Астрахани отправил в СИЗО жителя за пропаганду запрещенного ЛГБТ в соцсети.
«Астраханьавтодор» готов заплатить за диагностику паромов около 30 млн руб.
«Аэрофлот» отсудил у аэропорта Астрахани 1,6 млн за удар самолета о летучую мышь.
Арестованный полигон ТБО «Фунтово» под Астраханью продают с аукциона за 209 млн руб.
В Астрахани на торги выставили бывший санаторий «Дельта» за 34,5 млн руб.