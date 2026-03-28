Главные новости за 23 – 27 марта. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Саратовская область

Саратовские предприниматели сообщили о резком ухудшении дел в 2026 году. В первую очередь это связанно с увеличением фискальной нагрузки. Более трети респондентов отметили, что стали плательщиками НДС.

«Дом художника» в Саратове обрел инвестора. Им стала московская группа компаний «Достояние». Инвестор Тихон Чумаков планирует восстановить исторический облик. Внутри сделают бутик-отель с рестораном.

Спикер ГД Вячеслав Володин зарегистрирован на праймериз «Единой России» в Саратовской области.

Реставрацией складов Рейнеке в Саратове займется новая московская компания.

Мэрия Саратова проиграла суд за шестиэтажку на Строителей, 60. Арбитражный суд Поволжского округа отказал городу в сносе дома.

Саратовская таможня не смогла отсудить у мэрии два трансформатора.

В Саратове чиновники больше не обязаны отчитываться о доходах.

В Саратове министр финансов считает, что коллапс бюджету пока не грозит.

Мэр Саратова уволил главу капстроительства за срыв работ в школе №100 и расторг контракт с «ПДПСтрой».

В Саратовской области расходы бюджета вырастут на 7 млрд руб.

В КБПА отрицают участие экс-гендиректора Шихалова в закупке генератора.

Олег Дубовенко официально избран главой Балашовского района.

Волгоградская область

В Волгограде губернатор Андрей Бочаров перестроил облдуму по партийной линии. Политологи отмечают, что глава региона, скорее всего, готовит новую политическую программу.

ФСИН опровергла исчезновение сжегшего в Волгограде Коран Никиты Журавеля. Последнее сообщение от него мать получила в декабре 2025 года. Член СПЧ при президенте Ева Меркачева предала ситуацию огласке.

В Волгограде молодежь попробуют удержать в кампусе с работодателями за 50 млрд руб. Власти рассчитывают реализовать проект в формате государственно-частного партнерства за десятилетний срок.

В Волгограде суд арестовал журналиста Виталия Кошелева по подозрению в вымогательстве. Ранее Центральный районный суд Волгограда отправил под домашний арест автора Telegram-канала Алексея Серового. Также сообщалось о задержании главы реготделения «Родины» Константина Глушенка.

В Волгоградской области ликвидируют исправительную колонию №24 в Камышине.

Росимущество не смогло продать долю структуры Linde в Волгограде в интересах РХА.

Арбитражный суд признал банкротом АО «Волгограднефтедобыча». В реестр требований кредиторов вошел заявитель с суммой 65,5 млн руб.

Волгоградэнергосбыт увеличил выручку на 12,2% благодаря росту тарифов.

Пензенская область

В Пензе определили охранную зону для памятника природы «Ахунский сосновый бор». Предлагаемая охранная зона, указывают экологи и градозащитники, не скажется на строительстве в Ахунах коттеджных поселков. Специалисты указывают на возможную коррупционную составляющую ситуации.

27-летний участник СВО стал зампредом гордумы Пензы.

«Пензгорстройзаказчик» не смог обязать портал «Медиа-Пенза» удалить публикации о расселении жителей улицы Измайлова.

Экс-глава пензенского СУ СК перешел на работу в следком Приморского края.

Пензенская область отремонтирует инфраструктуру на подшефных территориях в Запорожье.

Роспотребнадзор подаст коллективный иск из-за юбилейного концерта Славы в Пензе.

Астраханская область

Экс-глава астраханского УБОП Ринат Салехов оспаривает дискредитирующие его статьи из газеты. Пожизненно осужденный бывший милиционер добивается пересмотра решения по иску о защите чести и достоинства в кассационном суде.

Суд признал застройщика элитного жилого комплекса «Паруса» в Астрахани банкротом. ЖК строили на деньги бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой. Впоследствии балерина продала 22 квартиры недостроенного комплекса.

Кооператив «Победа» не смог отстоять в суде землю под гаражи в Астрахани.

В Астрахани спортивный руководитель заподозрен в спонсорстве запретной структуры.

Суд в Астрахани отправил в СИЗО жителя за пропаганду запрещенного ЛГБТ в соцсети.

«Астраханьавтодор» готов заплатить за диагностику паромов около 30 млн руб.

«Аэрофлот» отсудил у аэропорта Астрахани 1,6 млн за удар самолета о летучую мышь.

Арестованный полигон ТБО «Фунтово» под Астраханью продают с аукциона за 209 млн руб.

В Астрахани на торги выставили бывший санаторий «Дельта» за 34,5 млн руб.

Нина Шевченко