Мэр Саратова уволил главу капстроительства и расторг контракт с «ПДПСтрой»

Мэр Саратова Игорь Молчанов уволил директора МКУ «Капитальное строительство» Александра Лядева после срыва работ в школе №100 на 1-м проезде Панфилова И.В. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

Господин Молчанов заявил, что сбой в работе над объектом произошел из-за неудовлетворительной организации процессов. Безответственный подход к строительству социальных объектов в мэрии назвали недопустимым.

Для минимизации потерь времени будет объявлен новый аукцион. Ответственным за исправление ситуации и дальнейшее строительство назначен вице-мэр Эдуард Нарыжный.

При этом, согласно данным портала ЕИС «Закупки», контракт стоимостью 207,8 млн руб. на строительство дополнительного учебного корпуса на 400 мест школы №100, заключен неделю назад, 16 марта. Исполнителем выступал специализированный застройщик «ПДПСтрой» из Энгельса. Контракт был расторгнут сегодня, 24 марта, по соглашению сторон.

ООО СЗ «ПДПСтрой» работает в Саратовской области с 2007 года. Ранее компания принадлежала экс-главе Энгельсского района Дмитрию Плеханову (возглавлял администрацию с мая 2022-го по август 2024 года), а с 18 мая 2022 года юрлицо переписано на Лилию Плеханову. По данным за 2024 год, выручка застройщика составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 8,9 млн руб. Сейчас компания строит за 173 млн руб. дополнительный корпус для школы №20 им. М.И. Кулькиной в Энгельсе и детский сад на 160 мест в мкр. Иволгино в Саратове (402,1 млн руб.). В общей сложности, по данным ЕГРЮЛ, в стадии исполнения находятся 54 контракта на 4,5 млрд руб.

Нина Шевченко