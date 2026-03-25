Пензенская область отремонтирует инфраструктуру в подшефных территориях Запорожья

Пензенская область в рамках помощи подшефным территориям отремонтирует 14 объектов водоснабжения и водоотведения в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый зампред правительства Пензенской области Виктор Кувайцев.

Пензенская область отремонтирует 14 объектов водоснабжения и водоотведения в Запорожье

Фото: t.me / kuvaitsevv

Ремонт водопроводной сети пройдет в Токмакском и Пологовском муниципальных округах. «Совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Запорожской области приступаем еще к одному большому проекту в рамках региональной программы Запорожской области по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения», — отметил господин Кувайцев.

Организация из Пензенской области проведет проектно-изыскательские работы, и после прохождения ими госэкспертизы подрядчики приступят к строительству коммунальной инфраструктуры. «Модернизированные артезианские скважины, водонапорные башни и участки самотечных канализационных коллекторов позволят обеспечить подшефным территориям общероссийский уровень жизни к 2030 году», — заключил первый зампред пензенского правительства.

Виктор Кувайцев рассказал, что для развития подшефных территорий применяются разные механизмы финансирования: это и программа шефской помощи региона, и содействие администрациям муниципалитетов по участию в федеральных и региональных проектах по капремонту, и проведение модернизации объектов ЖКХ за счет федерального бюджета и средств поддержки ППК «Фонд развития территорий».

Марина Окорокова