«Астраханьавтодор» готов заплатить за диагностику паромов около 30 млн рублей

«Астраханьавтодор» ищет подрядчиков, которые будут оценивать техническое состояние паромов, выявлять у них дефекты и устранять их. Учреждение 23 и 24 марта объявило 12 идентичных тендеров на общую сумму более 29,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / astr_sledcom30 Фото: t.me / astr_sledcom30

Исполнителям предстоит проверить несамоходные паромы № 43, 14, 31, 28, 10 и 006 в Камызякском районе. Последние два находятся в Волго-Каспийском поселке.

В Икрянинском районе нужно обследовать два парома № 21 и 48. В Володарском районе проведут диагностику паромов «Береговой», «Надежда», № 005 у поселка Марфино, еще одного — парома-18 — у населенного пункта Сизый Бугор.

Срок исполнения обязательств по контрактам — 28 дней с момента подписания, указано в документации. Заявки на участие в закупках принимаются до 31 марта и 1 апреля. Победителей аукционов определят в начале следующего месяца.

Нина Шевченко