Митинг иноагента за свободный интернет отменили в Пензе

Администрация Пензы отозвала данное председателю совета РМОО «Поколение нового времени» Ивану Финогееву (признан иноагентом) разрешение на проведение митинга против ограничений интернета и цензуры. Активист опубликовал в соцсети документ за подписью первого заместителя главы администрации Андрея Шиганкова.

18 марта мэрия Пензы отказала в проведении акции в центре города, возле театра драмы на ул. Московская. Взамен организаторам предложили перенести митинг в Комсомольский парк на ул. Гагарина. Мэрия согласовала мероприятие до 300 человек, с 13:00 до 15:00.

26 марта Иван Финогеев (иноагент) опубликовал новое письмо администрации. В документе сказано, что вместо акции в парке пройдет мастер-класс по катанию на роликах с разрешенным количеством участников до 100 человек. Новое место и время мунслужащие не предложили.

27 марта губернатор Олег Мельниченко подписал указ о запрете любых мероприятий вне зданий при введении режимов «Беспилотная опасность», «Ракетная опасность», «Авиационная опасность» и плана «Ковёр».

Дарья Васенина