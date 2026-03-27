Спикер ГД зарегистрирован на праймериз «Единой России» в Саратовской области

Спикер Госдумы Вячеслав Володин зарегистрирован участником предварительного голосования «Единой России» в Саратовской области. Такое решение принято на заседании регионального оргкомитета партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал «Володин Саратов» в MAX Фото: канал «Володин Саратов» в MAX

Как сообщили в Telegram-канале ЕР, всего утверждены кандидаты по четырем одномандатным избирательным округам: №164 — Вячеслав Володин, №165 — Антонина Галяшкина, №166 — Николай Панков, №167 — Александр Янклович, а также четыре кандидата, претендующие на включение в областной партийный список по единому округу.

На включение в областной партийный список по единому избирательному округу зарегистрированы господин Володин, Анна Кузнецова, Глеб Хор, Сергей Гладков.

Электронное предварительное голосование пройдет 25–31 мая. По его итогам определятся кандидаты партии на выборах, запланированных на сентябрь 2026 года, отмечается в сообщении.

Нина Шевченко