В Астрахани на торги выставили бывший санаторий «Дельта» за 34,5 млн

В Астрахани на торги выставили здание бывшего санатория-профилактория «Дельта» в Трусовском районе. Нежилой объект принадлежит ООО «Каспийская Энергия Проекты» («КНРГ Проекты») и находится под арестом. Начальная цена аукциона — 34,5 млн руб. Заявки, по данным ГИС «Торги», принимаются до 20 апреля 2026 года.

Фото: Яндекс Карты

Фото: Яндекс Карты

Нежилое здание площадью 4620,8 кв. м на участке 9075 кв. м было арестовано в 2021 году астраханским УФССП в рамках взыскания по шести исполнительным производствам, открытым в отношении ООО «КНРГ Проекты». Общая сумма задолженности организации — более 400 млн руб. В начале марта 2026 года объект был передан в территориальный орган Росимущества на реализацию на открытых торгах. Оценку имущества производило ООО «Бизнес-Новация» в начале февраля 2026 года.

Здание санатория с кадастровым номером 30:12:041629:338 находится в Астрахани по ул. Гомельской, 11. «Дельту» построили в конце 1970-х годов как лечебно-оздоровительный комплекс рабочих судостроительно-судоремонтного завода им. III Интернационала. Санаторий был рассчитан на 100 мест и включал в себя бассейн. В 2000-е здание стало разрушаться, на данный момент оно не эксплуатируется.

По данным ЕГРН, право собственности на объект ООО «КНРГ Проекты» зарегистрировало в 2013 году на основании договора купли-продажи. В качестве вида разрешенного использования объекта недвижимости указано «размещение объектов здравоохранения».

ООО «Каспийская Энергия Проекты» было зарегистрировано в Астрахани в 2002 году и работает в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. С августа 2011 года управление компанией осуществляет ООО «Каспийская Энергия Управление». Собственность разделена между двумя юридическими лицами: 99% долей принадлежит АО «Шельфовые Проекты», а 1% — ООО «КНРГ Управление». В 2014 году Государственная объединенная судостроительная корпорация (ОСК) получила операционный контроль над группой «Каспийская энергия», которая строит буровые платформы для шельфа.

Марина Окорокова