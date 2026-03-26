Экс-глава пензенского СУ СК перешел на работу в следком Приморского края

Экс-глава СУ СКР по Пензенской области Владимир Игнатенков занял пост первого заместителя руководителя СУ СКР по Приморскому краю. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин 9 марта.

Господин Игнатенков руководил пензенским управлением с мая 2024 года. До этого, с марта 2023-го, он исполнял там обязанности руководителя.

В Пензенской области и.о. главы управления остается Сергей Родионов. Ранее он работал в замглавы пензенского следственного управления.

Нина Шевченко