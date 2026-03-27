Саратовская таможня не смогла отсудить у мэрии два трансформатора

Саратовская таможня не смогла вернуть два старых трансформатора, которые одновременно числились и в федеральной собственности, и в муниципальной. Соответствующее решение устояло в 12-м арбитражном апелляционном суде.

Ответчиком по делу стала мэрия Саратова

Фото: ИА «Общественное мнение» Ответчиком по делу стала мэрия Саратова

В 1994 году Саратовская таможня приобрела их для собственных нужд, поставила на баланс и ввела в эксплуатацию. Оборудование работало в трансформаторной подстанции № 650. Однако в 2024 году при инвентаризации таможенники обнаружили пропажу. Трансформаторов на месте не оказалось. Таможенники предположили, что они лежат на складе АО «СПГЭС», главной сетевой компании города.

Представители «СПГЭС» и мэрия объяснили ситуацию иначе. По их словам, в 2006 году эти же трансформаторы приняли в муниципальную собственность. Позже их сдали в аренду сетевой компании. А в 2013 году арендатор заменил старое оборудование на новое, демонтировал его и вывез на склад как запасное. Так возникла двойная бухгалтерия: одно и то же оборудование оказалось учтено и в таможне, и в мэрии.

Федеральное ведомство обратилась в Арбитражный суд Саратовской области, потребовав вернуть имущество из чужого владения. В ноябре 2025 года суд первой инстанции отказал. Он указал: истец не смог доказать, что именно эти трансформаторы лежат на складе. В документах покупки 1994 года заводские номера отсутствовали, а инвентарные карточки таможня составила только в 2020–2025 годах.

Суд также установил, что таможня пропустила срок исковой давности. Демонтаж оборудования произошел в 2013 году. При надлежащем проведении инвентаризации таможня могла и должна была узнать о выбытии имущества еще в 2014 году. Однако с иском она обратилась только в апреле 2025 года. Трехлетний срок истек, что стало самостоятельным основанием для отказа.

К моменту рассмотрения апелляции договор аренды между городом и сетевой компанией уже расторгли. Спорные трансформаторы передали обратно Комитету по управлению имуществом Саратова.

Никита Маркелов