Арбитражный суд признал банкротом АО «Волгограднефтедобыча»

Арбитражный суд Волгоградской области признал АО «Волгограднефтедобыча» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на пять месяцев. Решение устояло в апелляции и вступило в силу, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Заявление в суд подало ООО «ВолгаНефтетранс». Компания заключила с должником договор на капитальный ремонт скважин, выполнила работы, но не получила оплату. Сумма основного долга составила около 34 млн руб.

Процедура наблюдения в компании действовала с июля 2025 года. Первое собрание кредиторов в ноябре приняло решение ходатайствовать о банкротстве должника. Временный управляющий сделал вывод о неплатежеспособности предприятия и невозможности восстановить платежеспособность. Выручка отсутствовала, деятельность велась за счет заемных средств. На 30 сентября 2025 года активы должника составляли 879 млн руб. Зарегистрированных объектов недвижимости и транспорта у компании не оказалось, денежные средства на счетах отсутствовали.

В реестр требований кредиторов вошел заявитель с суммой 65,5 млн руб., из которых 34,3 млн руб. основного долга и 31,2 млн руб. неустойки.

Суд неоднократно откладывал рассмотрение дела для заключения мирового соглашения, но стороны не достигли договоренности. Должник просил отложить заседание в связи с оспариванием решений собрания кредиторов. Суд отказал, посчитав, что дальнейшее отложение увеличит текущие расходы. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложили на временного управляющего Руслана Данилова.

Марина Окорокова