Нефть в обмен на социалку

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, три недели назад возглавивший реготделение «Единой России», стал инициатором громких кадровых перестановок в руководстве партии и областной думы. Президиум политсовета сменил руководителя исполкома парторганизации, а фракция в региональном парламенте провела соответствующие изменения и в думе. Всех постов лишили одного из самых опытных депутатов Руслана Шарифова, глава фракции Михаил Струк усилился, а бывший вице-губернатор по социалке Зина Мержоева получила кресло зампреда думы. Политологи отмечают, что глава региона, взяв на себя ответственность еще и за крупнейшую партию, подбирает свою команду исходя из собственных представлений об эффективности и, скорее всего, готовит новую политическую программу.

Волгоградская областная дума на внеочередном заседании провела несколько ключевых кадровых решений. Руслан Шарифов освобожден сразу от поста вице-спикера и от должности председателя комитета по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям.

На пост заместителя председателя думы назначена Зина Мержоева, сохранившая пост председателя комитета по образованию, науке и культуре. А главой комитета транспорта и инфраструктуры избран Александр Чечуров. Накануне эти же изменения предложили на заседании президиума политсовета «Единой России» (ЕР) под председательством губернатора Андрея Бочарова.

25 марта президиум политсовета постановил освободить от должности главы исполкома реготделения Александра Чечурова. Руководителем исполкома стал Михаил Струк, возглавляющий в облдуме партийную фракцию и комитет по бюджету и налогам.

48-летний Александр Чечуров — выпускник философского факультета Волгоградского госуниверситета сам работал на кафедре политологии преподавателем. В 2012-2015 годах занимал несколько должностей в структурах власти Ярославской области. Самый высокий пост — замглавы Ростовского района области. По возвращении в Волгоград стал работником исполкома ЕР, а в декабре 2019 года его возглавил. В региональный парламент впервые избран в октябре 2024 года.

55-летний Руслан Шарифов впервые был избран областным депутатом в 2003 году — уже тогда от ЕР — и с тех пор не пропустил ни одного созыва, избравшись пять раз.

Политолог Александр Сайгин называет господина Шарифова «уважаемым старым партийцем», который к тому же всегда воспринимался в региональном парламенте как «представитель именно Волгограда и его элиты». Но, констатирует эксперт, «естественная ротация понятна — партия нуждается в определенном обновлении, а человек работает уже 23 года».

Сын бывшего вице-президента НК «ЛУКОЙЛ» Вагита Шарифова Руслан неоднократно занимал руководящие должности в крупных компаниях из нефтепромышленности и строительного сектора. В 2012-2013 годах работал первым вице-мэром Волгограда.

Руководитель Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко также уверен, что после того, как реготделение ЕР возглавил губернатор, «даже по драматургии обязано быть обновление». Самого Руслана Шарифова не пригласили на партийное заседание, на котором приняли соответствующие «рекомендации» к думе.

Сам депутат только пояснил, что «всегда и во всем поддерживает решения партии».

Источник «Ъ-Средняя Волга» в региональном политсовете предположил, что такой формат доведения решения «сулит повторение кейса Короткова» (Прокуратура в суде оспорила добровольное сложение мандата депутата гордумы Волгограда Станислава Короткова, настояв на том, что он нарушил антикоррупционное законодательство, продолжив заниматься бизнесом — «Ъ»).

Андрей Серенко считает, что самое показательное в кадровых перестановках — это повышение статуса Зины Мержоевой, которую де-факто теперь следует считать представителем губернатора в думе. «Идеальный политический менеджер в команде Бочарова — человек, который отлично разбирается в своей сфере, проявляет активный интерес, умеет лично решать сложные задачи. Не отсиживается, не прячется, не пытается откупиться. И обладает доверием губернатора»,— поясняет господин Серенко выдвижение Зины Мержоевой.

Политолог считает, что вопросы экономики и инвестиций в текущих условиях решаются «в ручном режиме» исполнительной властью, а не думой, а вот повышение очень опытной в своей сфере госпожи Мержоевой — это «показатель приоритетов, именно в социальной повестке».

60-летняя Зина Мержоева до избрания в облдуму в 2024 году 33 года работала чиновником в социальной сфере. Начинала в 1991-м в комитете по делам молодежи администрации Быковского района области, а с 95-го уже в структурах областной власти. В 2004–2005 годах — председатель комитета по делам семьи областной администрации, затем замначальника и начальник управления соцзащиты. А с 2016 года — заместитель губернатора.

Андрей Серенко уверен, что губернатор выстраивает под конкретную стратегию, которую, вероятно, представит как предвыборную, новый кадровый баланс. «Баланс, ориентированный не на красивые яркие биографии, а на тех, у кого получается».

Источники «Ъ» в ЕР полагают, что в ближайшее время можно ожидать новых кадровых изменений. В частности, своего поста лишится еще «как минимум один» председатель комитета в областной думе.

Ярослав Малых