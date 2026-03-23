Олег Дубовенко официально избран главой Балашовского района
Пост главы Балашовского района Саратовской области занял Олег Дубовенко. Его кандидатуру согласовали депутаты районного собрания.
Фото: t.me / busargin_r
С февраля 2026 года по предложению губернатора Романа Бусаргина господин Дубовенко исполнял обязанности главы Балашовского района. До этого муниципалитетом руководил Михаил Захаров.
Олег Дубовенко вырос в Балашове и долгое время работал там в администрации, занимал пост главы района по социальной сфере. В октябре 2022 года господина Дубовенко назначили министром молодежной политики и спорта Саратовской области. Будучи руководителем ведомства, по словам губернатора, он реализовал несколько больших проектов в сфере детско-юношеского спорта.
В правительстве господин Дубовенко отвечал за развитие Балашовского района и содействовал реализации инициатив в муниципалитете. Роман Бусаргин отмечает его «солидный управленческий опыт» и хорошее знание проблематики района.