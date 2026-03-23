Олег Дубовенко официально избран главой Балашовского района

Пост главы Балашовского района Саратовской области занял Олег Дубовенко. Его кандидатуру согласовали депутаты районного собрания.

Олег Дубовенко возглавил Балашовский район

Олег Дубовенко возглавил Балашовский район

Фото: t.me / busargin_r

Олег Дубовенко возглавил Балашовский район

Фото: t.me / busargin_r

С февраля 2026 года по предложению губернатора Романа Бусаргина господин Дубовенко исполнял обязанности главы Балашовского района. До этого муниципалитетом руководил Михаил Захаров.

Олег Дубовенко вырос в Балашове и долгое время работал там в администрации, занимал пост главы района по социальной сфере. В октябре 2022 года господина Дубовенко назначили министром молодежной политики и спорта Саратовской области. Будучи руководителем ведомства, по словам губернатора, он реализовал несколько больших проектов в сфере детско-юношеского спорта.

В правительстве господин Дубовенко отвечал за развитие Балашовского района и содействовал реализации инициатив в муниципалитете. Роман Бусаргин отмечает его «солидный управленческий опыт» и хорошее знание проблематики района.

Марина Окорокова