В Волгограде суд арестовал журналиста по подозрению в вымогательстве

Центральный районный суд Волгограда отправил под стражу журналиста Виталия Кошелева. Срок заключения установлен до 23 мая. Фигуранта подозревают в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) у главного врача городской поликлиники.

Следствие утверждает, что неустановленные лица через мессенджер потребовали от медика 1 млн 260 тыс. руб. За эти деньги авторы скрытого аккаунта обещали молчать. Предметом торга стала репутация врача и ее близких. Отказ от сделки означал бы распространение порочащих сведений.

Правоохранители задержали господина Кошелева 25 марта. На допросе он признал вину. Однако в суде позиция изменилась: адвокат настаивал на отсутствии объективных доказательств, а сам подозреваемый заявлял, что не собирается скрываться. Суд отправил его в СИЗО. Ранее, признавший вину второй фигурант Алексей Серовой признал вину и отправился под домашний арест.

