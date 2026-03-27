В Волгоградской области ликвидируют исправительную колонию № 24 в Камышине

В Камышине Волгоградской области закрывается колония строгого режима № 24, правопреемником недвижимого имущества станет ИК № 5, расположенная в том же городе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Осужденные, отбывающие наказание в ИК № 24, но зарегистрированные по месту жительства в других регионах России, отправятся в колонии по месту прописки. Сейчас камышинская колония строгого режима № 24 находится в процессе ликвидации. Число осужденных, находящихся в ней, неизвестно.

Как пояснили в областном УФСИН, процедура закрытия ИК направлена на оптимизацию работы учреждений уголовно-исполнительной системы. Отбывание наказания по месту прописки, по словам представителей службы, способствует более эффективному социальному контролю и облегчает последующую социализацию после освобождения.

По данным ведомства, в Волгоградской области сократилось число осужденных. Это объясняется курсом на гуманизацию законодательства и правоприменительной практики, введением федерального закона «О пробации в РФ» и увеличением числа осужденных, которые отбывают наказание, не связанное с лишением свободы.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 24 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области» образовано в 1973 году. Колония находится на территории Мичуринского сельского поселения Камышинского района Волгоградской области в 0,5 км от села Торповка. Режим содержания — строгий с участком особого режима на 200 мест. Лимит наполнения учреждения — 830 человек. ФКУ ИК-24 УФСИН России по Волгоградской области оказывает услуги для Камышинского завода слесарно-монтажного инструмента по обработке ключей и других инструментов. Председателем ликвидационной комиссии является Юрий Пономарев.

