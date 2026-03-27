Суд признал застройщика элитного жилого комплекса «Паруса» в Астрахани банкротом

Арбитражный суд Астраханской области признал банкротом застройщика элитного жилого комплекса «Паруса» ООО «Городской курорт Астрахани». 12 марта было открыто конкурсное производство, управляющим назначен член СРО «Альянс управляющих» Валерий Чебыкин, указано в акте суда.

Истцом выступил медиа холдинг «СВ Медиа. Астрахань», работающий в сфере радиовещания. Застройщик задолжал ему более 13,24 млн руб.

Строительство ЖК «Паруса» завершилось в 2017 году. Из трех домов на Петровской набережной и ул. Бабефа сдан только один. Одним из владельцев «Городского курорта Астрахань» выступает ООО «Национальное агентство прямых инвестиций» (НАПИ) из Москвы, в котором 50% доли принадлежит бизнесмену Игорю Вдовину. Он занял у своей экс-супруги Анастасии Волочковой 100 млн руб., но возвращал долг квадратными метрами. Артистка ждала жилплощадь в Астрахани 10 лет, а позже распродала 22 квартиры.

ООО «Городской курорт Астрахань» зарегистрировано в 2005 году. Помимо НАПИ, компанию учреждает Василий Лисенков (49% доли). С 2015-го по 2017 год юрлицо также принадлежало кипрскому Osnova Investment Group Limited, а с 2017-го по 2019-й Марине Негадовой из Москвы. Прошлый год застройщик завершил с выручкой 28 тыс. руб. и убытками в 15 млн руб. Капитал компании ушел в минус на 1,2 млрд руб.

Нина Шевченко