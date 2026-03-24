В Саратовской области расходы бюджета вырастут на 7 миллиардов

В бюджет Саратовской области вносят поправки. На внеочередном заседании комитета по бюджету, налогам и собственности в облдуме обсуждали, на что в первую очередь потратить деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Бегинина

Фото: Саратовская областная Дума

Фото: Саратовская областная Дума

Министр финансов Ирина Бегинина рассказала, что в проекте поправок учли рост целевых поступлений из других бюджетов — всего на 1,8 млрд руб. Основную сумму региону выделили благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Чтобы достроить в этом году две школы — в микрорайоне Молодежный и на Солнечной-2 в Саратове, перенаправили федеральные субсидии с 27-го года (962,5 млн руб.) и добавили остатки федеральной дотации за 25-й год (426 млн руб.). Вместе с областной долей сумма составит больше 1,4 млрд руб.

Также деньги пойдут на пристройки к школам № 52, 63 и 100. Детям-сиротам на покупку жилья направят 1,3 млрд руб.

Саратову на изъятие земельных участков и объектов недвижимости под комплексное развитие территории заложили 900 млн руб. Сначала хотели 299 млн руб. По решению губернатора бюджету Саратова выделяют почти 233 млн руб. на пассажирские перевозки по брутто-контрактам. Городу компенсируют 30% расходов по заключенным контрактам.

Кроме того, деньги пойдут на лесовосстановление, укрепление техники и оборудования в больницах, на строительство Хвалынского и Саратовского домов-интернатов.

Резервный фонд правительства области увеличили на 3,7 млрд руб. Продолжат финансировать муниципальные дорожные фонды. В рамках нынешних поправок на ремонт дорог в Балаковском районе выделяют 100 млн руб.

Всего расходы областного бюджета вырастут на 7,6 млрд руб., из них межбюджетные трансферты местным бюджетам — почти на 1 млрд руб. С учетом этих изменений параметры бюджета на 26-й год такие: доходы — 191,3 млрд руб., расходы — 218,5 млрд руб., дефицит — 27,2 млрд руб.

Татьяна Смирнова