В Волгограде автор Telegram-канала признался в вымогательстве

Центральный районный суд Волгограда отправил под домашний арест Алексея Серового до 23 мая 2026 года. Пресс-служба ведомства называет его «представителем журналисткой среды», ему вменяют вымогательство (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Фигуранта задержали 25 марта. По версии следствия, 17 марта неизвестные через скрытый аккаунт в мессенджере потребовали от главврача одной из поликлиник 1 млн 260 тыс. руб. За эти деньги злоумышленники обещали не распространять ложные сведения о потерпевшей и ее близких. В случае отказа они грозились опубликовать порочащую информацию в канале. На допросе господин Серовой признал вину.

Следователи просили суд о домашнем аресте. Судья согласился с доводами стороны обвинения и посчитал эту меру достаточной для ведения судебного разбирательства. Постановление пока не вступило в законную силу. Сторона защиты может обжаловать его в апелляционном порядке.

О мере пресечения в отношении второго фигуранта Виталия Калашникова, которого также вчера задержали, пока не сообщается.