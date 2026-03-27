Кооператив «Победа» не смог отстоять в суде землю под гаражи в Астрахани

Арбитражный суд Астраханской области отклонил требования гаражного кооператива (ГК) №15 «Победа» о продлении договора аренды земельного участка на ул. Тютчева в Кировском районе Астрахани (гаражи находятся за Чернобыльским сквером). Решение вынесено 25 марта.

Спор возник после того, как в июне 2024 года мэрия уведомила кооператив об отказе от договора аренды земельного участка площадью более 12,3 тыс. кв. м, который с 2004 года использовался для размещения металлических гаражей. В ответ кооператив обратился в управление муниципального имущества (УМИ) с заявлением о заключении дополнительного соглашения и продлении срока аренды на пять лет. УМИ отказало, указав, что после истечения срока договора (который был продлен до 2017 года) арендатор утратил преимущественное право на заключение договора без торгов.

ГК №15 «Победа» работает с 1997 года. Председателем кооператива с 2014 года является Виктор Трубицин. С 2020 по 2025 год ГК не имеет прибыли. С марта 2024 года в отношении кооператива открыто исполнительное производство на сумму 1,5 млн руб. Взыскателем выступает администрация Астрахани. Эта же сумма фигурирует в арбитражном споре от октября 2021 года из-за задолженности по арендной плате за земельный участок в период с 11 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года.

Суд установил, что срок действия договора аренды истек еще 9 ноября 2017 года. Однако кооператив продолжил использовать участок, а администрация не возражала, в связи с чем договор был возобновлен на неопределенный срок. Это подтверждено и самим УМИ в письме от августа 2021 года, указано в акте суда.

Представитель ГК ссылался закон №58-ФЗ, который позволяет добросовестным арендаторам продлевать договор без торгов. Но суд указал, что норма работает только тогда, когда срок договора на момент обращения еще не истек. В случае с ГК «Победа» срочный договор закончился еще в 2017 году, а потом аренда стала бессрочной. Это лишило кооператив права требовать увеличения срока аренды в упрощенном порядке.

Суд также учел, что ранее Астраханский областной суд уже рассматривал иск этого же кооператива и подтвердил: город вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, который заключен на неопределенный срок. Для этого достаточно просто предупредить арендатора за три месяца — никаких дополнительных условий закон не требует.

По данным Росреестра, участок все еще предназначен для размещения гаражей. Его кадастровая стоимость составляет 18,3 млн руб. С представителем кооператива связаться не удалось.

Нина Шевченко