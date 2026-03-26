Улетая из СИЗО в безвестность

Родственники сжегшего в Волгограде Коран Никиты Журавеля сообщили правозащитникам об исчезновении заключенного. Последнее сообщение от сына мать получила в декабре 2025 года. Член СПЧ при президенте Ева Меркачева предала ситуацию огласке. В ответ ФСИН заявила, что осужденный в порядке, а его родственников оповестили о его местонахождении. Госпожа Меркачева со ссылкой на мать Журавеля рассказала, что та не получала письма от ФСИН.

Правозащитники не раз реагировали на обращениях семьи Никиты Журавеля

Фото: Telegram-канал Евы Меркачевой Правозащитники не раз реагировали на обращения семьи Никиты Журавеля

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева опубликовала обращение родственников Никиты Журавеля, осужденного по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). 19-летний житель Волгограда сжег Коран напротив городской Соборной мечети.

Семья Журавеля пишет, что последнее письмо осужденного пришло 25 декабря 2025 года. Сообщение пришло из Ульяновска. С указанного момента авторы обращения не получали информации о родственнике.

«Многие помнят Никиту Журавеля. Тот парень, что или по дурости, или по чьему-то преступному научению сжег Коран. Трагичная история. 14 лет колонии. Избиение в СИЗО. И вот он пропал, как уверяют близкие и адвокат. Еще они сомневаются, что он жив. Думаю, жив»,— прокомментировала ситуацию в личном Telegram-канале Ева Меркачева.

В беседе с изданием «Подъем» правозащитница предположила, что Журавелю могут не давать возможности связаться с родными. Также осужденный мог пока не доехать до места заключения. «Он может все еще находиться в пути, хотя прошло уже почти три месяца. Но и в транзитных СИЗО обычно есть возможность передать весточку»,— отметила госпожа Меркачева.

На сообщения СМИ отреагировала пресс-служба ФСИН РФ. «Распространяемая информация о том, что осужденный Журавель „бесследно исчез“, не соответствует действительности»,— сообщили в ведомстве. Во ФСИН уточнили, что Никита Журавель «продолжает отбывать наказание в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации». Информацию о местонахождении заключенного, говорится в релизе, отправили матери Журавеля «в течение четырех суток после его прибытия в учреждение». 21 января, уверила пресс-служба, осужденному передали письмо матери.

Ева Меркачева назвала ответ ФСИН «очень странным». По словам правозащитницы, мать не получала уведомление о местонахождении Никиты Журавеля. «Вместо того, чтобы писать опровержения, просто свяжитесь с мамой осужденного Журавеля и скажите, где он. Номер телефона несчастной матери готова передать»,— предложила ФСИН госпожа Меркачева.

Никита Журавель — уроженец Севастополя, переехавший с семьей в Волгоград. Осужденный работал курьером и учился в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет». В мае 2023 года его задержали после сожжения Корана в кустах напротив Соборной мечети Волгограда. Журавель записал это на видео.

Запись выложили в Telegram-канале «Утро Дагестана». После этого «РИА Новости» опубликовало видео допроса Никиты Журавеля. На видео молодой человек, лежа на полу, говорит, что неизвестные авторы украинского Telegram-канала попросили его «помочь стране» и «предложили деньжат». Также Журавель заявил, что «снимал истребители».

В следующем фрагменте записи задержанный стоит у стены и произносит, что 4 мая он по заданию СБУ купил Коран и сжег его у мечети на ул. Поворинская, сняв это на видео и отправив СБУ. Никита Журавель утверждал, что получил за акцию 10 тыс. руб. «Я это делал с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами в Волгоградской области»,— прокомментировал ныне осужденный.

Глава СКР РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело Никиты Журавеля следователям Чечни. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил тогда, что волгоградца нужно отправить в колонию «одного из российских регионов преимущественно с мусульманским населением». 27 мая Журавеля привезли в чеченское СИЗО.

Этому предшествовал прошедший 23 мая в Грозном митинг региональной общественной палаты. Демонстранты выступали с плакатами «Прочь руки от Корана», «Не трогать священное писание», «Мы готовы отдать жизнь за нашу религию». «Этого человека будут судить здесь»,— сообщил директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов. Он также предположил, что отбывать наказание Журавель также будет в республике.

16 августа 2023 года уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова получила обращение Никиты Журавеля. Он утверждал, что его избил 15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. Разобраться в ситуации поручили омбудсмену республики Мансуру Солтаеву. Тот заверил, что в Чечне «никто не может быть подвергнут истязаниям и избиению», а также пообещал провести проверку.

25 сентября Рамзан Кадыров в личном Telegram-канале выложил видео, на котором мужчина бьет другого мужчину. Глава РЧ ответил на слухи об избиении Адамом Кадыровым обвиняемого в сожжении Корана. «Побил и правильно сделал»,— прокомментировал глава Чечни.

В Совете по правам человека при президенте России после публикации видео указали на необходимость соблюдать правила содержания обвиняемых и подозреваемых под стражей. Депутат Государственной думы Адам Делимханов написал в личном Telegram-канале, что гордится поступком Адама Кадырова. «Для чеченца нет ничего важнее и священнее его религии»,— прокомментировал господин Делимханов.

Дарья Васенина