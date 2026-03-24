Роспотребнадзор подаст коллективный иск из-за юбилейного концерта Славы в Пензе

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области инициирует коллективный иск к организаторам юбилейного концерта певицы Славы, посвященного 25-летию ее творческой деятельности. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Выступление состоялось 1 марта в киноконцертном зале «Пенза». Организатором выступило ООО «Артвэй».

Согласно информации Роспотребнадзора, поводом стали многочисленные жалобы зрителей на некачественное исполнение песен. Присоединиться к иску можно до 30 апреля в случае отказа организаторов вернуть деньги за билеты.

По данным «Пенза Новости», во время концерта артистка сослалась на плохое самочувствие. Также певица заявила, что это последнее ее выступление в туре. В феврале в Telegram-канале Славы были опубликованы афиши о грядущих концертах в Казани, Екатеринбурге, Орле, Воронеже, Москве и других городах. Они планировались на апрель-июнь.

