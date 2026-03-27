«Логичнее пойти продавцом в „КБ“»

«Опора России» провела в регионах РФ опрос представителей МСП. 97% респондентов из Саратова рассказали об ухудшении условий работы, в первую очередь связанных с увеличением фискальной нагрузки. Значительная часть коммерсантов не уверена, что продержится до конца года. Бизнес-омбудсмен настаивает на росте числа представителей МСП. Региональные депутаты отмечают значительное падение поступлений по налогам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После налоговой реформы некоторые из саратовских бизнесменов заявили о кратном росте фискальной нагрузки

Фото: ИА «Общественное мнение»

В феврале—марте 2026 года представляющая интересы малого и среднего предпринимательства (МСП) общественная организация «Опора России» провела масштабный опрос бизнеса. Коммерсантам предложили ответить на вопросы о состоянии в 2026 году. Свыше 76% респондентов (ИП, юрлица, самозанятые) столкнулись со значительным ухудшением ситуации в своем бизнесе. В опросе приняли участие 3,5 тыс. предпринимателей из 86 регионов.

Среди основных проблем опрошенные выделили рост фискальной нагрузки, увеличение цен поставщиками и снижение спроса. Особенно остро вопрос снижения рентабельности встал в бьюти-индустрии (до 80%), стоматологии (79,5%) и автосервисе (76%). 82,7% респондентов пришлось повысить цены на свои товары и услуги.

Полностью компенсировать возросшие затраты смогли лишь 7,6% компаний.

Предприниматели адаптируются к новым условиям различными способами: сокращают персонал, оптимизируют внутренние процессы и снижают издержки. Некоторые компании переходят на самозанятость. Опрошенные «Опорой России» эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях, таких как рост теневого сектора, дробление бизнеса и замедление экономического роста.

В Саратовской области опросили 144 представителя МСП. Преобладающие формы бизнеса — индивидуальные предприниматели и юридические лица с выручкой до 60 млн руб., численностью персонала до 15 человек. Наиболее часто встречались следующие сферы: прочие услуги (около четверти ответов), торговля (пятая часть), а также бьюти-индустрия, общественное питание, производство, строительство, логистика, ИТ и бухгалтерские услуги.

Ключевая тенденция 2026 года — массовый переход с упрощенной системы налогообложения (УСН) на НДС. Многие предприниматели, ранее работавшие на патенте, вынуждены были перейти на УСН или ОСН из-за снижения лимитов. Самозанятые в основном сохранили свой статус. Основная причина изменений — новые требования налогового законодательства, из-за которых бизнес потерял право на льготные режимы.

Более трети респондентов отметили, что стали плательщиками НДС.

Четверть потеряла право на пониженный тариф страховых взносов. Около 20% начали платить взносы за директора с МРОТ. Каждый шестой сообщил о кратном росте стоимости патента. В целом у большинства предпринимателей налоговая нагрузка выросла на 10–30%, у значительной части — более чем на 30%, а у некоторых — на 50%.

По итогам 2025 года чуть более половины респондентов завершили год с прибылью, четверть — примерно в нуле, пятая часть — с убытком. При этом в начале 2026 года около 70% отметили сокращение выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, у 20% выручка не изменилась, и лишь 10% зафиксировали рост.

С октября 2025 года по февраль 2026-го большинство предпринимателей повысили цены на свои товары и услуги на 6–20%. Цены поставщиков росли быстрее — у многих они увеличились на 11–20% и более. Заработная плата сотрудников также выросла: у значительной части бизнеса — более чем на 20%.

Чаще всего респонденты указывали на рост затрат на ЖКХ (почти половина ответов), аренду помещений (около трети), логистику и перевозку (четверть), а также банковские услуги и эквайринг. В комментариях также упоминались подорожание рекламы, услуг операторов электронного документооборота и операторов фискальных данных, расходных материалов и строительных работ.

Наиболее часто фиксируемые тенденции: снижение спроса (около 60% ответов), снижение рентабельности бизнеса (более половины), рост теневого сектора (почти половина), усложнение регуляторики (40%), а также неплатежи контрагентов и уход с рынка мелких игроков.

Для снижения издержек коммерсанты чаще всего перестраивали бизнес-процессы для повышения эффективности, оптимизировали штат или график работы, переходили на более дешевые поставки. Некоторые внедрили автоматизацию или начали использовать искусственный интеллект. Около пятой части не предпринимали никаких мер, небольшая доля респондентов сообщила о прекращении ведения бизнеса.

Большинство (около двух третей) не применяют и не планируют применять схемы дробления бизнеса. Однако каждый пятый признался, что рассматривает такую возможность. Среди причин — страх увеличения налоговой нагрузки, желание снизить издержки и необходимость конкурировать на рынке.

Подавляющее большинство респондентов (86,1%) оценивают ситуацию после налоговой реформы как «значительно ухудшившуюся». Всего об изменении ситуации в худшую сторону сообщили 97,2% опрошенных. Полностью переложить рост затрат на стоимость товаров и услуг смогли 5%. Более половины сделали это частично, а 40% не смогли переложить затраты вообще, что повлияло на рентабельность. По 10-балльной шкале готовность продолжать ведение бизнеса в ближайшие 12 месяцев в среднем составила 6,2. При этом значительная доля респондентов оценивает свою готовность низко (1–6 баллов).

В комментариях предприниматели в большинстве случаев указывали на значительный рост фискальной нагрузки. Для ряда бизнесменов налоги выросли более чем в 12 раз.

Предприниматели заявляют о необходимости отменить налоговую реформу. «Люди обнищали, какие тут рестораны. Выручки нет почти. А из того, что есть — почти всё нужно отдать банкам, государству. Мне уже логичнее пойти работать продавцом в „КБ“», — прокомментировал ситуацию один из опрошенных.

Уполномоченная по защите прав предпринимателей Саратовской области Полина Московская отметила повышение обеспокоенности «и даже тревожные настроения» среди предпринимателей. «Во-первых, не все предприниматели до конца разобрались в изменениях и напрямую с ними столкнулись. Пик, когда бизнес физически дойдет до понимания, сколько платить и как все будет просчитываться, у нас еще впереди. Период трезвых подсчетов с пониманием плюсов и минусов только наступает»,— считает собеседница «Ъ — Средняя Волга».

Со ссылкой на данные налоговой службы госпожа Московская заявила о положительной динамике по вновь открытым ИП. Так, 2025 год в сравнении с 2024-м, а также начало 2026-го демонстрирует прирост. «Полной картины по закрытиям пока нет, и время для полного анализа потребуется — возможно, только к концу 2026-го или началу 2027 года мы увидим реальную ситуацию»,— полагает омбудсмен.

Объяснить результаты опроса «Опоры России» Полина Московская не смогла в связи с тем, что не знает, кого опрашивали.

Уполномоченная по правам бизнеса отметила: в регионе существует достаточное количество мер поддержки бизнеса, за прошедший год ни одну не упразднили. «Появятся ли новые льготы? Это уже задел на будущее. Задача и уполномоченного, и министерства экономического развития — адекватно реагировать на запросы бизнеса и при необходимости добавлять новые послабления. Будет ли это в ближайшее время в ощутимом, серьезном виде — вопрос», — обозначила собеседница.

Председатель комитета Саратовской областной думы по промышленности и инвестиционной политике, член комитета по бюджету, налогам и собственности Александр Анидалов (КПРФ) рассказал об уже произошедшем переходе части бизнеса в теневой сектор. «В конце прошлого года мы зафиксировали резкое, катастрофическое падение поступлений по НДС и налогу на прибыль. Сейчас я пытаюсь понять, почему каждые полгода (или даже месяц) у нас растет дефицит бюджета. Сначала говорили о судебных решениях по переводу недвижимого имущества в движимое, из-за чего изменился налог. Но прошел месяц, а дефицит продолжает увеличиваться»,— объяснил собеседник «Ъ».

Господин Анидалов уточнил, что происходящее в Саратове следует общероссийской тенденции о сокращении прибыли в необоронных отраслях.

«Обрабатывающая промышленность держится в основном за счет оборонного сектора. Малый же бизнес в оборонке практически не представлен. Поэтому ситуация для МСП — катастрофическая: у них практически нет собственных средств»,— отметил депутат, добавив, что в первую очередь на ситуации сказались высокая ключевая ставка, следовательно, рост стоимости заемных средств, а также новые налоговые ставки.

«Серьезную долю региональной экономики занимают оборонная промышленность, крупная энергетика и нефтепереработка. МСП составляет значительно меньшую долю, поэтому и внимания к нему меньше»,— считает господин Анидалов. Собеседник также указал на слабую работу структур поддержки бизнеса в Саратовской области.

«Я сравнивал с другими регионами Приволжского федерального округа — с Татарстаном, Ульяновском, Самарой. По имеющейся у меня информации, мы действительно проигрываем в качестве господдержки и регулирования. Нет кураторства, нет помощи в решении конкретных проблем. На мой взгляд, механизмы поддержки МСП у нас работают формально, сам сектор находится в загоне»,— считает парламентарий. Александр Анидалов отметил, что возможность решения проблемы существует, но для ее реализации необходимо изменить подход к работе и, возможно, кадровую политику в структурах поддержки предпринимательства.

Дарья Васенина