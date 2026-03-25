В Саратове министр финансов считает, что коллапс бюджету пока не грозит

В бюджет Саратовской области вносят очередные поправки. На заседании облдумы мнения о главном финансовом документе разделились.

Фото: Саратовская областная Дума

Министр финансов Ирина Бегинина сообщила, что с учетом поправок расходы составят 218,5 млрд руб., доходы — 191,3 млрд руб., а дефицит превысит 27 млрд руб.

Депутаты спросили докладчика, не рухнет ли экономика из-за такого дефицита. В феврале он составлял 10%, а в марте — уже 12,5%.

Госпожа Бегинина рассказала, что в начале года, по сообщениям налоговой, бюджет недополучит 3,3 млрд руб. Причина в изменении ставки налога на оборудование. Глава минфина заверила, что правительство области работает с основными налогоплательщиками.

Министр подтвердила, что бюджет сверстан с дефицитом, и его частично покрывают за счет банковских кредитов. В январе минфин взял кредит на 2,7 млрд руб., этими деньгами закроют кассовые разрывы.

По словам чиновницы, дефицит не выходит за рамки ни бюджетного кодекса, ни соглашений, так что никакого коллапса не предвидится.

«Единая Россия» поправки полностью поддержала. «КПРФ» заметили, что дефицит растет как на дрожжах, до предела осталось 2,5%. Остатки бюджета кончились, а особых перспектив с доходами нет. Есть риск, что они еще сократятся.

Татьяна Смирнова