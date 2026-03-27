27-летний участник СВО стал зампредом гордумы Пензы

Военнослужащего Даниила Кошлакова («Единая Россия») назначили заместителем председателя Пензенской городской думы на постоянной основе. Официальное сообщение опубликовала пресс-служба совещательного органа.

Господин Кошлаков избрался по четвертому избирательному округу на довыборах в сентябре 2025 года. За его назначение зампредом проголосовали единогласно. Накануне Кошлакова назначили куратором Октябрьского района Пензы.

Даниилу Кошлакову 27 лет. В 2021 году он окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию (после преподавал там), в 2024-м — ПГУ («Управление в технических процессах»). Затем поступил в РАНХиГС на «Государственное и муниципальное управление».

Господин Кошлаков является участником СВО. После ранения и восстановления вернулся на службу. «Летом 2023 года выполнял задачи по прикрытию государственной границы в должности командира батареи», — говорится в релизе. Новый зампред гордумы имеет медали Суворова, «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» II степени.

Дарья Васенина