«Аэрофлот» отсудил у аэропорта Астрахани 1,6 млн за удар самолета о летучую мышь

Арбитражный суд Астраханской области 20 марта удовлетворил иск «Аэрофлота» к астраханскому аэропорту о взыскании 1,55 млн руб. убытков. Инцидент произошел в августе 2022 года: при взлете Boeing 737-800 (рейс SU 1175) столкнулся с летучей мышью, что привело к повреждению приемника полного давления и отказу системы воздушных сигналов.

Суд пришел к выводу, что аэропорт не обеспечил безопасность полетов в своей зоне ответственности. Хотя в 2018 году на территории аэропорта было зафиксировано обитание пяти видов летучих мышей, а в 2021 году плановое обследование не проводилось, должных мер для предотвращения столкновений принято не было.

Представители аэропорта ссылались на то, что летучая мышь является не птицей, а млекопитающим. Ответчик настаивал, что на момент инцидента не существовало нормативного акта, обязывающего принимать меры именно против столкновений с животными. Однако суд признал эти доводы несостоятельными. Первоначально истец требовал около 2 млн руб., но после уточнения сумма ущерба, подтвержденного документами о ремонте, составила 1,55 млн руб. Решение может быть обжаловано.

Нина Шевченко