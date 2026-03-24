Волгоградэнергосбыт увеличил выручку на 12,2% благодаря росту тарифов

Чистая прибыль ПАО «Волгоградэнергосбыт» по итогам 2025 года составила 2,19 млрд руб., что на 0,1% превышает показатель предыдущего, сообщает «Финмаркет». Выручка поставщика увеличилась на 12,2%, достигнув 40,9 млрд руб.

По словам представителей компании, рост выручки связан с повышением среднеотпускного тарифа на 16% при одновременном снижении объема продаж электроэнергии на 3,3%. Положительная динамика также обеспечена улучшением платежной дисциплины: «Волгоградэнергосбыт» перешел на прямые расчеты с населением, исключив из цепочки управляющие компании, ТСЖ и СНТ.

Компания продолжает укреплять финансовую устойчивость. К 31 декабря 2025 года погашена основная часть задолженности перед сетевыми организациями. Впервые за последние годы положительное значение показали чистые активы, которые достигли 759,1 млн руб. против отрицательных 1,44 млрд руб. годом ранее.

Кредиторская задолженность «Волгоградэнергосбыта» за год снизилась с 7,3 млрд руб. до 5,9 млрд руб., а дебиторская выросла с 4,2 млрд руб. до 4,8 млрд руб. В компании подчеркивают, что ведется системная работа по урегулированию обязательств перед кредиторами.

ПАО «Волгоградэнергосбыт» работает с января 2005 года и является крупнейшей в Волгоградской области компанией по торговле электроэнергией. С августа 2020 года генеральный директор — Дмитрий Кауль.

Марина Окорокова