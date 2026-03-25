Суд в Астрахани отправил в СИЗО жителя за пропаганду запрещенного ЛГБТ в соцсети

Советский районный суд Астрахани отправил в СИЗО местного жителя по делу об организации деятельности экстремистского движения. Он проведет под стражей около двух месяцев, пока идет расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Нина Шевченко

По версии полиции, обвиняемый с ноября 2023 по декабрь 2025 года администрировал страницу во «ВКонтакте», где выкладывал фото и видео с символикой и идеологией ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). В конце ноября 2023 года Верховный суд РФ признал это движение экстремистским и запретил его деятельность на всей территории страны.

При выборе меры пресечения суд учел, что преступление, которое вменяют мужчине, относится к категории тяжких. Также установлено, что у обвиняемого нет постоянной регистрации в Астраханской области.

Нина Шевченко