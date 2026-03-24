Честь тюремной робы

Пожизненно осужденный экс-начальник астраханского УБОП Ринат Салехов добивается пересмотра решения по иску о защите чести и достоинства в кассационном суде. Ответчиками по делу выступают издатели газеты «Факт и компромат» и мингосуправления. Бывший полковник требует признать шесть утверждений из статьи «Пахан в полковничьих погонах» порочащими его честь и достоинство. Кировский районный суд Астрахани удовлетворил иск только частично, решение устояло в облсуде.

Пожизненно осужденный бывший полковник управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) УВД Астраханской области Ринат Салехов оспаривает решение суда о защите своей чести и достоинства. Ответчиками выступают мингосуправления региона, главный редактор сетевого издания AST-NEWS Максим Терский, главред газеты «Факт и компромат» Глеб Иванов и Владислав Козлов. Соответствующая информация размещена на сайте Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Суд над экс-начальником упраздненного УПОБ завершился в июне 2010 года. Он был осужден по 14 эпизодам преступлений, согласно данным Астраханского облсуда. В карточке дела указаны такие статьи, как «Убийство» (ч. 2 ст. 105 УК РФ), превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), легализация денежных средств (ч. 4 ст. 174 УК РФ), мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ), взятка (ч. 4 ст. 290 УК РФ), фальсификация доказательств (ч. 3 ст. 303 УК РФ), посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ), незаконный оборот оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

Уголовное дело Рината Салехова состояло из 50 томов, а обвинительное заключение — из 11.

По этому же делу проходили девять соучастников Салехова, в том числе его заместитель Юрий Крашенинников. Сообщникам облсуд назначил от трех с половиной до 25 лет лишения свободы, Салехова оправдали по пунктам «б, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ ввиду вынесения в данной части оправдательного вердикта коллегией присяжных. До этого, в мае 2008 года, Приволжский райсуд Астраханской области приговорил бывшего милиционера к трем с половиной годам за ДТП, в котором погибли два человека. С 2010 года года экс-начальник УБОП отбывает пожизненное наказание в исправительной колонии № 6 «Черный дельфин» в Оренбургской области.

Рассмотрение гражданского дела по поводу защиты чести и достоинства Салехова началось в Кировском районном суде Астрахани в сентябре 2024 года. В карточке дела указано, что требования удовлетворены частично. Судебный акт не прикреплен.

Максим Терский предоставил «Ъ-Средняя Волга» исковое заявление бывшего полковника. В документе Ринат Салехов настаивал, что в газете «Факт и компромат» (материалы размещены на сайте AST-NEWS) публиковалась недостоверная информация о нем. Сведения, по его мнению, журналисты получали из разных источников якобы с целью дискредитации, в том числе от господина Козлова, который, считает осужденный, ранее работал на местных бизнесменов Степановых.

Виктор Степанов совместно с отцом Василием Степановым владели ОАО «Астраханский рис». На Степанова-младшего УБОП завел дело и отправил в СИЗО. Виктора Степанова похитили в ноябре 2006 года у проходной принадлежащего его семье завода. Преступление раскрыли спустя три года в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего начальника УБОП. Было установлено, что похищение спланировали члены ОПГ «Русский клуб» из мести за убийство одного из лидеров группировки, к которому якобы был причастен Виктор Степанов. Место захоронения тела бизнесмена обнаружили в Ленинском районе Астрахани в октябре 2009 года. (Рустам Гайфуллин, Коммерсантъ (Волгоград) № 115 от 30.06.2010).

Претензии осужденного касались шести предложений из статьи «Пахан в полковничьих погонах». Экс-полковник оспаривал утверждения, согласно которым он пытался «отжать» бизнес у семьи Степановых (рисовый завод), а в отношении сына хозяина завода было сфабриковано уголовное дело. Также истец требовал признать недостоверными сведения о том, что он собирал компромат на коллег, причастен к поджогам автомобилей предпринимателя Юсуфа Зейнединова, а также о том, что его «банда» совершала преступления, и что скоро должен состояться суд над ним как над «паханом».

Кировский районный суд Астрахани в марте 2025 года частично удовлетворил иск. Суд признал порочащими и не соответствующими действительности три утверждения из статьи: о вложении Салеховым 41 млн руб., приобретенных «преступным путем», о «преступных деяниях его банды», а также о скором «суде над паханом». В этой части суд обязал Глеба Иванова и Максима Терского опубликовать опровержение. В остальной части требований, включая претензии к Владиславу Козлову, который, по версии истца, собирал компромат и передавал его в СМИ, было отказано.

С апелляционной жалобой на решение в части отказа в иске обратился сам Салехов. Он продолжал настаивать, что все распространенные сведения порочат его честь и достоинство, а также подрывают авторитет как бывшего руководителя УБОП. По его мнению, информация, переданная господином Козловым до составления протоколов допроса, также должна опровергаться в порядке гражданского судопроизводства.

В судебное заседание апелляционной инстанции представители мингосуправления и другие ответчики не явились. Данный факт подтвердил господин Терский, отметив, что перестал ходить на заседания.

Судебная коллегия по гражданским делам облсуда, изучив материалы дела, признала решение районного суда законным. Суд указал, что часть высказываний (например, о «рисовом заводе») носит оценочный характер или не содержит утверждений о фактах. Что касается показаний господина Козлова, данных в рамках уголовного дела, суд отметил, что они не могут быть оспорены в порядке ст. 152 ГК РФ (защита чести и достоинства), так как для их оценки существует специальный уголовно-процессуальный порядок. В итоге апелляционная жалоба Рината Салехова была оставлена без удовлетворения, после чего он обратился в кассацию.

Максим Терский в разговоре с «Ъ-Средняя Волга» отметил, что решение ни он, ни другие ответчики обжаловать не стали. Собеседник добавил, что Салехов судился с газетой не один раз. «В газете „Факт и компромат“ вторая статья вышла по итогам выступления на пресс-конференции Сергея Боброва, начальника регионального СК в то время. То есть мы цитировали Боброва. Вся статья была с его слов»,— сказал господин Терский.

В картотеке Астраханского облсуда есть аналогичные три дела. В двух последних ответчиком также выступало волгоградское ИА «Высота 102» (решения вынесены в сентябре 2025-го и февраля 2026 года). Экс-начальник УБОП оспаривал информацию о нем из телепередачи «Честный детектив» авторской программы «Икра по-черному. Куда ведут следы» Эдуарда Петрова.

«Когда первый раз мы судились с ним в Кировском районном суде, на заседание пришли его родственники. Во время перерыва он им сказал, что якобы уже около 15 решений суда в его пользу»,— прокомментировал собеседник «Ъ» и предположил, что Ринат Салехов копит судебные акты для пересмотра его пожизненного приговора.

Нина Шевченко