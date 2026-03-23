Арестованный полигон ТБО «Фунтово» под Астраханью продают с аукциона за 209 млн

Под Астраханью на продажу выставили полигон твердых бытовых отходов «Фунтово». Объект находится под арестом и принадлежит должнику — МУП Астрахани «Специализированное автохозяйство по уборке города». Стартовая цена лота, по данным ГИС «Торги», — 209 млн руб. Заявки на участие в торгах принимают до 20 апреля 2026 года.

Полигон ТБО «Фунтово» находится в Приволжском районе на бугре Тастобе между поселком Кирпичного завода и селом Фунтово-1

Фото: Нина Шевченко Полигон ТБО «Фунтово» находится в Приволжском районе на бугре Тастобе между поселком Кирпичного завода и селом Фунтово-1

Фото: Нина Шевченко

Полигон ТБО «Фунтово» находится в Приволжском районе Астраханской области на бугре Тастобе между поселком Кирпичного завода и селом Фунтово-1. Кадастровая стоимость участка, по данным Росреестра, составляет 549 тыс. руб. Земля находится в муниципальной собственности. В описании лота указано, что это «единый недвижимый комплекс из 10 сооружений коммунального хозяйства» площадью около 37 га. Земля относится к категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения».

На объект установлено обременение в виде ареста. Его наложили в середине мая 2024 года из-за взысканий со «Спецавтохозяйства» долгов по 10 исполнительным производствам в сумме 19,5 млн руб. 4 марта 2026 года полигон передали в территориальный орган Росимущества для реализации на аукционе.

Полигон ТБО «Фунтово» ввели в эксплуатацию в 1984 году сроком на 25 лет. До 2007 года МУП бесплатно вывозил мусор с территории Астрахани, после, до 2019 года, этим занималось НПАО «Астрахань Экосервис». «Спецавтохозяйство» планировали упразднить в 2008 году, но в итоге продлили срок эксплуатации полигона до 2015 года.

В начале 2010-го власти начали разговор о необходимости рекультивации полигона, в 2013-м площадку засыпали песком и законсервировали. В 2014-м чиновники пытались рекультивировать землю на «Фунтово», но средств из бюджета не хватило. Через несколько лет рядом образовалась мусорная свалка, власти настаивали на ее законности, так как формально она числилась «пунктом временного хранения отходов».

В 2019-м на рекультивацию опять заложили 11 млн руб., в 2020-м чиновники планировали получить на это 306 млн руб. федеральных средств и освоить их до 2024 года. В августе 2024-го вице-губернатор Денис Афанасьев рассказал, что в планах включить полигон ТБО в нацпроект «Экологическое благополучие».

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» зарегистрировано в июне 1992 года. Учредитель — мэрия Астрахани. Конкурсным управляющим с октября 2012 года является Виктор Негерев. В отношении предприятия открыто 13 исполнительных производств (всего 37). В настоящее время общая сумма непогашенной задолженности составляет 20 млн руб. С 2012 года в Арбитражном суде Астраханской области рассматривались три дела о банкротстве МУПа на общую сумму 19 млн руб. Дела 2022-го и 2023 годов, где истцом выступало ФНС России, были прекращены в связи с отсутствием у должника имущества.

Марина Окорокова