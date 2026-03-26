Росимущество не смогло продать долю структуры Linde в Волгограде в интересах РХА

Росимущество во второй раз не смогло продать на торгах 10-процентную долю в уставном капитале ООО «Праксайр Волгоград» (входит в группу Linde). Аукцион проходил в рамках дела о взыскании с головной компании 112 млрд руб. в пользу ООО «РусХимАльянс» (РХА), указано на ГИС «Торги».

Торги признаны несостоявшимися, поскольку поступило менее двух заявок на участие. Имущество остается под арестом.

Первый аукцион состоялся в мае 2025 года с начальной ценой 346,4 млн руб. Тогда заявок не поступило вовсе, и приставы постановили снизить стоимость на 15%. Во второй раз лот выставлялся за 294,5 млн руб.

ООО «Праксайр Волгоград» учреждено в 2009 году в Волгограде. Основной вид деятельности — производство промышленных газов. Учредителями компании указаны ООО «Праксэа Рус» (входит в группу Linde), которому принадлежит 90% уставного капитала (208,5 млн руб.), и «Линде Ю-Кей Холдингз №2 Лимитед» с долей 10% (23,2 млн руб.). Последняя бухгалтерская отчетность представлена за 2021 год: выручка составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 180 млн руб.

Исполнительное производство возбудили 4 июля 2024 года на основании листа, выданного Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Суд обратил долю Linde в пользу «РусХимАльянса», наложив арест на имущество должника.

Судебный процесс между инжиниринговой компанией Linde, остановившей строительство завода СПГ в Усть-Луге под предлогом санкций ЕС, и РХА начался в декабре 2022 года. «РусХимАльянс» потребовал вернуть €1,024 млрд аванса и компенсировать убытки. Linde приступила к работам в июле 2021 года, а в мае 2022-го прекратила их.

В феврале 2024 года суд удовлетворил иск о взыскании долга и убытков на сумму 112 млрд руб. (693 млн евро и 44 млрд руб. убытков и процентов). Решение предусматривало обращение взыскания на все акции АО «Линде Газ Рус» и АО «Линде Уралтехгаз», доли ООО «Линде Газ Новотроицк», ООО «Линде Инжиниринг Рус», ООО «Криостар Рус», ООО «Праксэа Рус», ООО «Праксайр Волгоград», а также 50% ООО «Линде Азот Тольятти» и 19,9% ООО «Газпром Линде Инжиниринг».

Нина Шевченко