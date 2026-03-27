Мэрия Саратова проиграла суд за шестиэтажку на Строителей, 60

Арбитражный суд Поволжского округа отказал мэрии Саратова в сносе шестиэтажного здания на проспекте Строителей, 60. Кассационная инстанция не только отклонила жалобы чиновников и прокуратуры, но и удовлетворила встречный иск собственника — ООО «Престиж», обязав власти узаконить строение.

Владелец здания на Строителей, 60 за свой счет обустроил возле него небольшой сквер

Фото: Яндекс Карты Владелец здания на Строителей, 60 за свой счет обустроил возле него небольшой сквер

Администрация Саратова подала иск осенью 2023 года. Чиновники требовали снести здание на проспекте Строителей, 60. В выписках из реестра этот объект числился пустырем. Степень готовности незавершенной стройки составляла 0%. Однако на самом деле там уже много лет работало офисное здание. Власти назвали постройку самовольной. Ситуацию тогда публично прокомментировал спикер областной думы Михаил Исаев. Он удивился, что у мэрии нет документов на объект, а факт его существования долгое время не вызывал вопросов у надзорных органов.

ООО «Престиж» владеет объектом с 1992 года. Предприниматели утверждали, что купили недострой на первом аукционе в истории города. Затем они вложили средства в реконструкцию, проложили коммуникации и довели объект до ума. С начала 2000-х годов компания не раз пыталась легализовать здание, но получала отказы. В какой-то момент, после обещаний чиновников помочь, «Престиж» продолжил оформление документов, но вместо этого получил иск об изъятии имущества.

Юристы мэрии в суде указывали на отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию. В ответ компания «Престиж» подала встречный иск. Она попросила признать право собственности на уже существующее реконструированное здание площадью более 12 тыс. кв. метров. Главным доказательством стала строительная экспертиза. Специалисты подтвердили, что здание безопасно. Оно соответствует противопожарным и санитарным нормам, не угрожает жизни людей. Суд первой инстанции встал на сторону бизнеса. Он отказал мэрии в сносе и признал за компанией право собственности. Позже апелляция оставила это решение в силе.

Администрация не согласилась с таким поворотом дела. К процессу присоединилась и прокуратура Саратовской области. Обе стороны подали жалобы в кассационный суд. Они рассчитывали отменить решения нижестоящих инстанций. Однако 20 марта 2026 года Арбитражный суд Поволжского округа вынес свой вердикт. Судьи отказали в удовлетворении жалоб.

Снос здания окружной суд назвал крайней мерой, которая несоразмерна допущенным нарушениям. Судьи учли, что компания пыталась оформить землю и узаконить постройку. Также они обратили внимание на выводы экспертизы о безопасности объекта. В итоге судебные акты нижестоящих инстанций остались без изменений. Решение вступило в законную силу.