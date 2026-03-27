В Астрахани спортивный руководитель заподозрен в спонсорстве запретной структуры

Управление ФСБ России по Астраханской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя спортивной организации. Мужчина, по данным ведомства, оказался сторонником экстремистского объединения, деятельность которого в России запрещена. О каких организациях идет речь, силовики не сообщают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Фигурант провел шесть денежных переводов. Он использовал свой расчетный счет и интернет-ресурсы. Деньги поступили на банковские счета некоммерческой организации. Счета открыты в иностранном банке, отмечают в УФСБ. Действия квалицированы как предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ).

Руководитель неназванной спортивной организации дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативники и следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

Никита Маркелов