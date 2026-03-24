Чем дальше в лес, тем толще документы

Минлесхоз Пензенской области подготовил указ о создании охранной зоны для курорта регионального значения, памятника природы «Ахуны». Документ подразумевает создание по всей границе объекта 50-метровой зоны, в которой нельзя будет ничего строить, жечь, добывать и т. д. Предлагаемая охранная зона, указывают экологи и градозащитники, не скажется на строительстве в Ахунах коттеджных поселков «Ахунский бор» и «Green Village», в которых планируется около 200 домов. Специалисты указывают на возможную коррупционную составляющую ситуации. Авторы указа объясняют: предлагаемая ширина охранной зоны «является минимально достаточной».

Фото: Администрация Пензы Утверждающий охранную зону Ахун документ разрешает вырубать лес для прокладки коммуникаций

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области провело публичные консультации для оценки регулирующего воздействия проекта указа губернатора Олега Мельниченко «Об охранной зоне особо охраняемой природной территории — памятника природы регионального значения „Ахунский сосновый бор“». Власти предложили установить 50-метровую охранную зону особо охраняемой природной территории (ООПТ). Контроль за исполнением документа возложат на первого заместителя председателя регионального кабмина Владимира Щекина.

В XIX веке Ахуны служили местом отдыха. В 1920 году в поселке открылись дом отдыха и психиатрическая больница. В 1970-х годах там нашли минеральные воды и грязи. В 2006 году больницу закрыли. В 2013 году губернатор Василий Бочкарев направил комплекс, оцененный уже в 351,43 млн руб., в уставный капитал государственного Агентства ипотечного кредитования, которым тогда руководил племянник главы региона Вениамин Бочкарев. В 2017 году агентство обанкротилось, а в 2019 году экс-руководителя осудили за злоупотребление полномочиями. В 2019 году комплекс больницы вместе с земельным участком в 27 га, почти полностью занятым лесом, продали с торгов по банкротству за 11,3 млн руб. Землю купил индивидуальный предприниматель. На генеральном плане зону здравоохранения сменили на зону застройки. Земля перешла к 27 физическим лицам. В 2023 году прокуратура подала иск о признании приватизации незаконной, указав, что участки находились в зоне охраны минеральных вод и не подлежали передаче в частную собственность. В 2024 году суд отказал прокуратуре в отмене сделок из-за истечения срока давности.

В проекте указана площадь охранной зоны ООПТ — 102,3 га. На этой территории запрещается любая деятельность, которая может нарушить сохранность памятника природы: езда на автомобиле, стоянка, а также строительство, за исключением прокладки и ремонта коммуникаций.

В положении об охранной зоне указано, что границу планируют провести в 50 м от ООПТ. «Земельные участки в границах охранной зоны памятника природы у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для таких земельных участков особого правового режима»,— говорится в документе.

Управлять и осуществлять государственный контроль в области охраны и использования охранной зоны будет ГБУ «Центр особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области». Учреждение подведомственно министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. Министр — Ришат Алтынбаев, начальник «Центра» — Сергей Климов.

Границы охранной зоны по заказу министерства определило ООО «Кадастровый центр». В ЕИС «Госзакупки» опубликована карточка контракта от 28 апреля 2025 года, в которой указана стоимость услуги — 378 тыс. руб. при стартовой цене 600 тыс. руб. На аукцион подали шесть заявок, каждую приняли. Предложение «Кадастрового центра» оказалось самым выгодным.

ООО «Кадастровый Центр» работает с августа 2009 года и зарегистрировано в Саранске. Компания выполняет геодезические и картографические работы. С момента основания директор и собственник — Олег Кряжев. Численность сотрудников в последние годы стабильна и в 2024 году составила 18 человек. В 2024 году выручка общества достигла 31,9 млн руб., что на 13% ниже уровня 2023 года. Чистая прибыль, по данным «Rusprofile», составила 6,4 млн руб., сократившись более чем вдвое.

Подрядчик выполнил инвентаризацию, комплексное экологическое обследование и определение функциональных зон в границах ООПТ регионального значения — памятника природы «Ахунский сосновый бор», а также определил охранные зоны объекта. Определение охранной зоны Ахунского бора необходимо для регулирования антропогенного воздействия на памятник.

За разъяснениями сообразности установления 50-метровой охранной зоны для ООПТ «Ъ» обратился в министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. В ответе ведомства говорится, что в законе не прописаны минимальные и максимальные значения для указанного параметра. «Данная ширина является минимально достаточной для создания функционального барьера против химического загрязнения, физического воздействия в виде шумового и светового загрязнения, биологического воздействия, включая инвазию адвентивных видов и синантропизацию фауны, активной застройки городских кварталов, которая может повлиять на состояние гидрологического режима и микрорельефа, а также стихийной рекреации»,— утверждают чиновники. По их мнению, 50 м от построек также будет достаточно для обеспечения пожарной безопасности памятника природы.

«Утверждение, что 50-метровая ширина является „минимально достаточной для создания функционального барьера против химического загрязнения и физического воздействия“, не подкреплено никакими доказательствами. Такая ширина никак не обоснована результатами самого комплексного экологического обследования, на которое истратили 370 тыс. руб. из бюджета. Непонятно, зачем его нужно было делать, если ширина в итоге равномерная по всему периметру и никак не коррелирует с ситуацией на местах. Например, на месте будущей застройки рядом с ООПТ пензенскими натуралистами зафиксировано большое количество муравейников, которые нужно включить в охранную зону, но этого не сделано. Даже знакомые экологи, которым я направил текст обоснования, не смогли объяснить происхождение этих цифр — они взяты „с потолка“. В научной литературе цифру в 50 метров тоже обнаружить не удалось»,— рассказал «Ъ — Средняя Волга» глава регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников природы и культуры (ВООПиК) Станислав Блинов. По его мнению, предлагаемый размер зоны охраны продиктован намерением сохранить возводимые вблизи памятника природы коттеджи и разрешить дальнейшее освоение территории бывшего лечебного учреждения.

Станислав Блинов также указал, что в охранную зону попала многоэтажка на ул. Грибоедова, 4, а также агропромышленный колледж. При этом ценные лесные массивы (сосновые леса и дубрава), граничащие с памятником природы и расположенные на территории планируемой коттеджной застройки, в зону не включили. «Я полагаю, координаты зоны устанавливались без выезда на местность, камерально. Точно отбить на местности эти 50 метров из-за оврагов и густой растительности практически невозможно. Само описание охранной зоны является крайне скудным и не соответствует требованиям контракта»,— отметил господин Блинов.

В тексте обследования указана главная угроза для памятника природы — автотранспорт. При этом в охранной зоне ООПТ и на ней самой предлагают разрешить строительство линейных объектов и дорог. «Это допускает проведение сплошных рубок без экологической экспертизы и последующее использование химических реагентов зимой, что напрямую навредит памятнику природы. На ООПТ нет дорог с твердым покрытием, поэтому строительная техника будет ездить по грунтовкам, где гуляют курортники»,— объяснил эксперт, отметив, что в охранную зону попали только крайние коттеджи запланированных поселков «Ахунский бор» и «Green Village».

Рост автотрафика неизбежно скажется на Ахунах, уверен Станислав Блинов. При этом местная школа, в которую предполагается зачислить детей из будущих поселков, на данный момент переполнена — дети уже учатся в две смены. Также, утверждает эксперт, на застраиваемых территориях не предусмотрена соответствующая нагрузке канализация.

Господин Блинов также обратил внимание на то, что в тексте указа со ссылкой на Лесной кодекс разрешена рубка менее 30%. При этом на территории охранной зоны нет лесных участков — там расположены частные и городские земли. «Распространение норм Лесного кодекса на участки, не имеющие статуса лесных, говорит о юридической безграмотности. Разрешение реконструкции (изменения параметров) при формальном запрете капитального строительства оставляет лазейки для застройки. Это абсолютная коррупция. То, что происходит с охранной зоной и самим памятником природы, направлено на легализацию строительства коттеджногоых поселков — там везде открывается проезд автотранспорта»,— считает собеседник.

В пресс-службе губернатора Олега Мельниченко прокомментировать ситуацию не смогли. По заверению чиновников, аппарат главы региона не располагает подробной информацией о проекте указа, который предстоит подписать господину Мельниченко.

Дарья Васенина