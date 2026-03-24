В КБПА отрицают участие экс-гендиректора Шихалова в закупке генератора

Кировский районный суд Саратова продолжил рассмотрение уголовного дела экс-гендиректора АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» (КБПА) Максима Шихалова. Его обвиняют в растрате (ст. 160 ч. 4 УК РФ) 4 млн руб. из-за аренды дизель-генераторной установки (ДГУ). Вторым фигурантом выступает бывший заместитель Максима Шихалова Владимир Пожаров. Ему также вменяют мошенничество (ст. 159 ч. 4 УК РФ), связанное с возможным получением премий сотрудников.

Дело рассматривает судья Дмитрий Кочетков

Дело рассматривает судья Дмитрий Кочетков

Процесс ведет судья Дмитрий Кочетков, гособвинение представляет помощник прокурора Кировского района Саратова Елизавета Иванова. Господин Шихалова защищает Татьяна Шилова, Владимира Пожарова — Светлана Соседова и Антон Тимофеев.

На заседании 23 марта, выступая в качестве свидетеля, технический директор КБПА Алексей Михеев сообщил, что ДГУ на предприятии действительно работала в период отключений электричества, и нареканий к ней не было. По его словам, он сам ежемесячно направлял платежные документы для оплаты 200 тыс. руб.

Причиной периодических отключений стало отсутствие линии для подключения второй точки питания, рассказал свидетель. Первая представляет собой кабель 1969 года, который ведет к заводу им. Серго Орджоникидзе. Если бы ДГУ не было, то КБПА уходило бы на простой, что обходится предприятию в 12-15 млн руб. за день. Причем согласования на подключение с электросетевым холдингом «Россети» начались еще несколько лет назад, но пока окончательного результата нет.

Господин Михеев рассказал, что обслуживанием и заправкой генератора дизелем занималось ООО «СЭСК», с которым и заключался контракт. Какие-либо средства, помимо аренды, завод на ДГУ не тратил. Она вышла из строя в мае 2023 года, после чего прекратились и арендные платежи.

После этого долгосрочное отключение произошло в марте 2025 года. И если раньше КБПА тратил 200 тыс. в месяц, то при отсутствии долгосрочной аренды пришлось отдать другому собственнику 150 тыс. рублей за 12 часов работы установки.

Далее выступила свидетель Елена Курганская. На АО «КБПА» она работает начальником бюро конкурентных закупок. Она подтвердила, что готовила документацию для объявления открытого аукциона. Поступило две заявки: ООО «СЭСК» предлагало выполнить услугу за 12 млн руб., а «Грандмоторс» — за 18,8 млн руб. Члены закупочной комиссии коллегиально решили заключить договор с тем кандидатом, который предложил наименьшую цену.

Елена Курганская подтвердила, что Максим Шихалов не входил в закупочную комиссию. Таким образом, влиять на их решения он не мог. Она также сообщила, что с гендиректором тендер не обсуждала. По ее словам, это была типичная закупка для предприятия — таких в месяц проходит около десяти. Кроме того, госпожа Курганская рассказала, что процедура прошла все стадии согласования и на федеральном уровне (КБПА входит в структуру КРЭТ госкорпорации «Ростех»).

«Все было выполнено и проведено законно, в правовом поле. Стандартная закупка, обычный договор. Я не могу понять, причем здесь я? В чем здесь моя вина и какое-либо вообще участие?» — обратился к суду и присутствующим Максим Шихалов.

Ранее на одном из заседаний начальник финансового отдела Инна Степанова также сообщила, что замечаний со стороны «Ростеха» по платежам за аренду ДГУ не поступало. Она заявила, что вменяемые 4 млн руб. следует считать не ущербом, как предполагает следствие, а расходом, ведь установка работала и за нее выплачивалась аренда.

На прошлом заседании 19 марта, по словам стороны защиты, также допрашивался ряд свидетелей. Они также подтвердили необходимость в ДГУ, так как с начала проведения СВО завод перешел на трехсменный график работы и нельзя было допустить простоев. Коммерческий директор КБПА Игорь Сибирцев сообщил, что все закупки, в том числе аренда генератора, проводилась в рамках ежегодно выделяемого бюджета и согласовывалась с КРЭТ. Торги были открытые, на электронной площадке «Ростеха». Договор с «СЭСКом» подписывал Сибирцев.

Другой свидетель, бывший главный механик Виталий Иванников, на вопросы адвокатов, имелся ли на предприятии черный Mercedes и была ли необходимость в приобретении в 2017 года еще одного автомобиля этой марки, пояснил, что не может назвать ни модели машин, которые имелись у завода на дату назначения Шихалова гендиректором, ни о том, какой автомобиль был приобретен. Как выяснилось, о том, что Mercedes, который был на заводе в 2017 году, до настоящего времени эксплуатируется в КБПА ему стало известно со слов следователя при допросе.

Максим Шихалов находится под стражей уже год — с 22 марта 2025 года. Изначально обвинение несколько месяцев строилось по ст. 285.4, ч. 1 (Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). Уголовное дело в итоге прекратили за отсутствием состава преступления, но из СИЗО не выпустили. В декабре 2025 года суд продлил арест на шесть месяцев, несмотря на заявления защиты о плохом здоровье обвиняемого и наличии у него на иждивении семилетней дочери.

Ольга Симонова