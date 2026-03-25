В Саратове чиновники больше не обязаны отчитываться о доходах

В Саратовской области госслужащим больше не нужно каждый год сдавать декларации о доходах. Законопроект приняли на заседании облдумы.

Начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции правительства Саратовской области Александр Данилов

Начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции правительства Саратовской области Александр Данилов сообщил, что проект регионального закона подготовили из-за изменений в федеральном законе от 28.12.2025 № 505-ФЗ.

С учетом новых поправок депутаты больше не обязаны ежегодно отчитываться о доходах. Теперь такие сведения нужно подавать только тем, кто претендует на должность, и если у уже работающего чиновника появились основания для отчета о расходах по закону «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Отчитаться нужно не позднее 30 апреля года, следующего за тем, в котором возникли эти основания. Эти требования касаются граждан, которые хотят занять государственные должности или поступить на госслужбу, а также руководителей государственных и муниципальных учреждений и тех, кто уже работает на этих должностях. Кроме того, федеральный закон больше не требует публиковать декларации о доходах на официальных сайтах.

По новым правилам подавать сведения о доходах и имуществе за себя, супругов и несовершеннолетних детей должны только те муниципальные служащие, у которых расходы на крупную покупку превысили общий доход за три года.

По мнению единороссов, борьба с коррупцией переходит в другую плоскость. В регионе уже были случаи, когда у человека идеальная декларация, но он все равно проходит по антикоррупционным статьям, так что открытая публикация этих данных вовсе не гарантирует, что чиновник соблюдает закон.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) назвал закон бестолковым и бессистемным. Коммунисты голосовали против, но законопроект все равно приняли большинством голосов.

Татьяна Смирнова