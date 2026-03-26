В Волгограде задержан глава реготделения «Родины» Константин Глушенок

В Волгограде задержали еще одного возможного фигуранта дела о вымогательстве с использованием анонимного Telegram-канала. Информагентство «Высота 102» сообщило, что это волгоградский общественный деятель Константин Глушенок.

Источник «Ъ» в главке одного из силовых ведомств эти сведения подтвердил, отказавшись уточнить процессуальный статус задержанного и его возможную роль в преступлении, инкриминируемом ранее задержанным журналистам. Официально правоохранители пока информацию не комментируют.

69-летний Константин Глушенок В 1990-е он входил в руководство металлургического завода «Красный Октябрь» и был членом Краснооктябрьского райсовета народных депутатов. В 2000–2010-х был советником губернатора Волгоградской области Николая Максюты по экономическим вопросам. В дальнейшем активно занимался общественной деятельностью.

Согласно данным ЕГРЮЛ, господин Глушенок по сей день (с февраля 2013 года) является руководителем реготделения партии «Родина», которая в последнее время практически не ведет политической деятельности.

До последнего времени Константин Глушенок представлялся как член совета реготделения ОНФ, соучредителем которого он выступил в 2012 году. В том же статусе он указан в составе Экосовета при областной думе. Однако «Высота 102» называет господина Глушенка «бывшим членом ОНФ». Оперативно уточнить отношение задержанного к «Народному фронту» не удалось — руководитель исполкома волгоградского отделения Ирина Шарипова и сопредседатель Антон Лукаш на звонки не ответили.

Ранее силовики сообщили о задержании предполагаемых авторов Telegram-канала «Волгоградские слухи» Виталия Кошелева и Алексея Серового. Их подозревают в в клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) и вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) 1,2 млн руб. у главврача одной из городских больниц. По данным «Ъ» Константина Глущенка задержали в рамках того же дела. Информации о мерах пресечения в отношении кого-либо из задержанных в рамках этого дела пока нет.

Ярослав Малых