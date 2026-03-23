«Строим для первоклассников»

В Волгограде анонсировано строительство межвузовского кампуса более чем за 50 млрд руб. Власти рассчитывают реализовать проект в формате государственно-частного партнерства за десятилетний срок. Основную нагрузку понесет все-таки бюджет, а окупаемость частных инвестиций рассчитана на 20–25 лет. По словам губернатора Андрея Бочарова, новый кампус станет точкой роста прилегающей территории и города в целом, под проект будут продлены и расширены дороги, модернизированы коммуникации. Главный эффект глава региона ожидает от синергии вузовской площадки с представителями крупного бизнеса. Им предлагается выступить соинвесторами кампуса, который станет не только научной, но и производственной площадкой. Эксперты не сомневаются, что проект будет реализован, но полагают, что частная составляющая будет иметь узкое прикладное значение.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров лично представил проект нового кампуса

Фото: Администрация Волгоградской области Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров лично представил проект нового кампуса

Губернатор Андрей Бочаров представил проект на площадке в Советском районе, в микрорайоне Тулака. Под кампус отведут 23 гектара в прибрежной зоне.

«Это они еще к нашему приезду подготовились, почистили», — отметил глава региона. Заросли мелких деревьев и камыша на берегу Волги в этой части Советского района действительно производят впечатление заброшенной территории. Хотя «до центра 5–7 минут [ехать на машине]», — уточнил губернатор.

«Убийства тут все время бывали»,— добавил господин Бочаров. Последний такой случай зарегистрирован летом 2024 года.

Именно на этой территории будет реализован проект по созданию современного университетского кампуса «Волга». Этот участок именно под строительство кампуса утвержден в генплане Волгограда, а также в 10-летней программе развития города. На этой неделе власти должны утвердить проект планировки и межевания, а также градостроительный план. Несколькими днями ранее городская дума Волгограда уже изменила соответствующим образом правила землепользования и застройки.

Желающих забрать этот участок под жилую застройку, но от этого варианта власти сознательно отказались в пользу социально-образовательной инфраструктуры, подчеркивают власти.

Общий объем инвестиций в проект в текущих ценах, по словам Андрея Бочарова, оценивается «примерно в 50 млрд» руб. (в презентационных материалах значится 53 млрд). Цифра может быть неокончательной, признается губернатор, даже без учета инфляции. Дополнительные средства, вероятно, понадобятся после утверждения проектной документации и для строительства инфраструктуры — например, если придется укреплять берег. Сейчас ответственные органы «представляют, что будет на 80–90 %»,— признался губернатор.

Если все планы будут реализованы в срок, межвузовский кампус мирового, как уверяет Андрей Бочаров, уровня будет открыт 1 сентября 2036 года.

Половину суммы планируется привлечь в виде федерального гранта. Около 20% затрат возьмет на себя региональный бюджет, а оставшаяся часть будет обеспечена частными инвесторами и промышленными партнерами, заинтересованными в создании на территории нового кампуса лабораторных и производственных баз. Среди таких власти называют крупнейшие предприятия региона из химической отрасли, металлургии, сельского хозяйства и фармацевтической отрасли. Все они, поясняют чиновники, заинтересованы в создании на базе научно-производственных лабораторий в будущем кампусе соответствующих продуктов — от экспериментальных полимеров и износостойких покрытий металлургического оборудования до БАДов, беспилотных авиасистем и современных технологий мелиорации. Но помимо прикладных задач есть «сквозные направления» — цифровые технологии и искусственный интеллект.

Проект предусматривает создание исследовательских лабораторий, образовательных корпусов, спортивной инфраструктуры, жилья и социальных объектов — для 3 тыс. студентов и 120 преподавателей.

По сведениям «Ъ-Средняя Волга», часть создаваемой инфраструктуры будет иметь и прямо коммерческое назначение — включая ресторан, торговые объекты на территории и, возможно, некоторую долю жилых помещений.

Главной задачей Андрей Бочаров назвал подготовку современных кадров.

«Понимая, что все очень быстро меняется в современном мире, приходит цифровизация, искусственный интеллект очень активно приходят в производственную базу. Поэтому все заинтересованы в вложении финансовых средств в подготовку кадров», — пояснил Андрей Бочаров, уточнивший, что «все они [компании] готовы инвестировать».

Отдельный корпус кампуса подготовят для международного сотрудничества. Власти позиционируют объект не просто как образовательную стройку, а как инструмент комплексного развития городской территории. Он станет фактором роста качества жизни в ближайших городских районах, отмечает губернатор. Планируется развитие транспортной сети — в частности, строительство двухполосной дороги, которая соединит территорию кампуса с районом арбитражного суда. Параллельно будут созданы общественные пространства, спортплощадки, новые медицинские объекты и даже речная пристань для прогулочных судов.

По сведениям «Ъ-Средняя Волга», в начале апреля региональные власти планируют подать заявку на конкурс Минобрнауки. Комиссия ведомства в срок до 7 августа примет решение.

В случае положительного решения по волгоградской заявке следующим шагом будет объявление конкурса на концессию.

Концессионер, по сведениям «Ъ-Средняя Волга», будет не собственно инвестором, а агрегатором всех интересантов на стадии строительства (а возможно, выступит и в роли заказчика — «Ъ»), а после того, как кампус будет введен в эксплуатацию, выступит в роли управляющей компании, которая будет согласовывать интересы всех участников — и вузов, и коммерческих компаний.

Господин Бочаров пояснил, что модель, которую власти предложат концессионерам, полностью «в рамках тех решений, которые приняты правительством Российской Федерации», и заверил, что «сейчас конкретного претендента еще нет». Вместе с тем он допустил, что это «может быть компания с государственным участием».

Профессор факультета городского управления и регионального развития Высшей школы урбанистики имени НИУ ВШЭ Сергей Сиваев отмечает, что с большой долей вероятности стать оператором такого проекта сможет только компания именно с «заметной долей государства», например, ВЭБ.РФ. «Есть разные опции, хотя и нет таких дешевых денег, как, например, у ДОМ.РФ. Но, поскольку речь о федеральном проекте и задача формирования таких привлекательных кампусов — это задача национального масштаба, то я вполне допускаю, что ключевую роль может сыграть ВЭБ», — предположил господин Сиваев.

ВЭБ.РФ участвует в проекте кампуса в Перми, но в качестве кредитора, а вот концессионером в этом проекте выступила структура девелоперской группы «Эталон».

Сергей Сиваев отмечает, что подобная модель в проектах такого масштаба нигде ранее не применялась, а срок окупаемости в 25 лет «выглядит несерьезным».

«Скорее всего, 25 лет — это период управления этим кампусом. Не знаю, какой крупный бизнес вообще может напрямую в этом быть заинтересован, потому что тут не вполне понятна финансовая модель. Едва ли возврат инвестиций можно включить в стоимость обучения даже платных студентов, а тем более бюджетников. Или ставка делается на то, что окупаемость будет достигнута только за счет того, что заинтересованные бизнесы наряду с подготовкой специалистов будут оплачивать и само содержание кампуса»,— рассказал эксперт.

Топ-менеджер одной из потенциальных компаний-партнеров на условиях анонимности пояснил, что с их стороны «точно никакого запроса не исходило». «Едва ли это чисто экономическая задача. Если речь о подготовке кадров, то пока непонятна цена. Очень может быть, привезти готовых специалистов с Урала намного дешевле. Но мы в любом случае за то, чтобы развивать наш регион, и участвовать будем. Подробно изучим возможности, как сделать это самым приемлемым образом»,— отметил собеседник.

«Характер отношений крупного бизнеса и власти в России вообще специфический. Здесь как бы есть определенная традиция взаимоотношений. Крупный бизнес помогает власти, когда ей это нужно. Власть помогает крупному бизнесу, это тоже нормально», — напомнил директор Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. «С бюджетами есть некоторые сложности во всех регионах России. А социальные проекты реализовывать нужно. Есть социально ответственный бизнес, который понимает значимость, особенно когда губернатор объяснит значимость ответственности, то, конечно, серьезный бизнес всегда пойдет навстречу»,— резюмирует политолог.

Председатель совета ректоров Волгоградской области Александр Коротков (возглавляет государственный социально-педагогический университет) предположил, что новый кампус поспособствует решению главной проблемы Волгограда — сократит темпы оттока молодежи из региона.

Ежегодно число жителей региона в возрасте 20–30 лет сокращается примерно на 10 тыс. человек. Так, если 1 января 2019 года в регионе жили 298,7 тыс. человек названного возраста, то 1 января 2024 года — только 249,8 тыс.

«Больше возможностей для того, чтобы получать высокий уровень образования, научную подготовку и, соответственно, оставаться в регионе. Будет работать связь с теми, кто потом будет трудоустраивать ребят, они уже с первого курса будут участвовать в подготовке, и когда такая связка есть, то вероятность закрепления сильно возрастает»,— сказал господин Коротков.

«По большому счету, мы строим это для первоклассников, которые через 10 лет могут спокойно поступать»,— резюмировал губернатор.

Андрей Серенко отмечает, что «десятилетний срок планирования любим» Андреем Бочаровым. «Сегодня кадровая политика в регионах утратила какую-то единую образцовую модель. Один губернатор может не досидеть первого срока, а другой может работать и три, и больше. Так что вполне возможно, что Бочаров через 10 лет сам ленточку будет перерезать»,— полагает политолог.

Ярослав Малых