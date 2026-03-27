Реставрацией складов Рейнеке в Саратове займется новая московская компания

Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) подвело итоги аукциона на право долгосрочной аренды объекта культурного наследия (ОКН) в центре Саратова — «Комплекса мучных складов Торгового Дома „Кондратий Рейнеке и сыновья“». Победителем торгов признано московское ООО «Искусство», зарегистрированное в марте 2025 года.

Компания предложила за аренду помещений на ул. Горького, 2 (в/г 14 и 15) ежемесячный платеж в размере 627,6 тыс. руб., тогда как начальная цена лота составляла 339 тыс. руб. Договор аренды планируется заключить на 25 лет. Общая площадь объекта — более 7 тыс. кв. м.

Согласно условиям аукциона, победитель должен заключить договор аренды, который предполагает проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия.

Комплекс складов Рейнеке пострадал в результате пожара 2015 года. Изначально восстановление памятника оценивалось чиновниками примерно в 1 млрд руб. Впоследствии объект находился в оперативном управлении государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». К полноценной реставрации тогда не приступили. В 2021 году губернатор Саратовской области Валерий Радаев просил министра культуры РФ выделить средства на восстановление памятника. В 2024 году Минкульт приняло решение о передаче объекта от РОСИЗО в ведение АУИПИК .

ООО «Искусство» работает в сфере аренды и управления недвижимостью. Генеральным директором и единственным учредителем компании выступает Вадим Зорин. В 2024–2025 годах он также учредил ООО «Исток» и ООО «Старт», основой вид деятельности которых тот же, что и у «Искусства». Бухгалтерские отчетности не представлены. Компании не участвовали в госзакупках.

В 2025 году администрация Архангельска судилась с «Истоком» из-за нарушений условий договора аренды здания 1912 года постройки на ул. Серафимовича, 35. Арендатор обязался проводить работы по сохранению объекта, однако не внес вовремя обеспечительный задаток, не застраховал объект в установленный срок и не предоставил документы о невозможности страхования, не заключил договоры с ресурсоснабжающими организациями и управляющей компанией. Арбитражный суд Архангельской области в 2026 году взыскал с компании штраф в 360 тыс. руб.

Нина Шевченко