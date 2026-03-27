«Пензгорстройзаказчик» не смог обязать портал «Медиа-Пенза» удалить публикации

Арбитражный суд Пензенской области отказал АО «Пензгорстройзаказчик» в иске о защите деловой репутации. Компания требовала удалить с новостного сайта «Медиа-Пенза» две публикации от 5 и 6 марта 2025 года. В этих статьях шла речь о расселении жителей улицы Измайлова. Истец полагал, что распространенные сведения не соответствуют действительности и порочат его деловую репутацию, а также репутацию генерального директора Ивана Николаева.

Иван Николаев возглавлял АО «Пензгорстройзаказчик» с конца 2021 года по декабрь 2025

Фото: Законодательное Собрание Пензенской области Иван Николаев возглавлял АО «Пензгорстройзаказчик» с конца 2021 года по декабрь 2025

Поводом для разбирательства стали материалы, в которых приводилась аудиозапись выступления господина Николаева перед жителями. Руководитель компании обещал переселить людей в новый дом на той же улице в течение полутора лет. Однако, как сообщалось в публикациях, эти обещания не выполнили: жильцам предложили заниженную компенсацию или квартиры с доплатой без отделки. Истец настаивал, что именно эти обещания убедили людей согласиться на программу комплексного развития территории в 2022 году. В подтверждение своей позиции компания представила заключение лингвистической экспертизы, которая выявила в статьях негативную информацию об истце.

В ходе судебного заседания ответчик — учредитель и главный редактор сайта Сергей Падалкин — объяснил, что одна из публикаций была дословным воспроизведением сюжета телеканала НТВ, что освобождает его от ответственности по закону о СМИ. Также он указал, что неточность в датах выступления господина Николаева, на которую ссылался истец, является технической опечаткой. Эту неточность ответчик устранил добровольно: на сайте появились уточняющая информация и опровержения от 29 и 30 октября 2025 года.

Суд установил ключевое несоответствие в доводах истца. Голосование жителей за включение домов в программу комплексного развития территории прошло в марте 2022 года. Договор о развитии территории заключили в декабре 2022 года. Выступление же Николаева с обещаниями, о котором шла речь в статьях, состоялось только в марте 2023 года. Следовательно, решение жителей никак не могло быть принято под влиянием этих обещаний. Иных сведений, которые истец просил проверить на достоверность, компания не указала.

Суд пришел к выводу, что заявленный истцом факт о несовпадении хронологии сам по себе не носит порочащего характера. Поскольку истец не настаивал на проверке остальной изложенной в публикациях информации, а ответчик добровольно исправил техническую неточность, основания для удовлетворения иска отсутствуют. Судебные расходы, включая оплату экспертизы и нотариального осмотра сайта, суд отнес на истца. Решение может быть обжаловано в месячный срок.

Никита Маркелов