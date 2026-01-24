«Совет мира» по Газе, ВЭФ и Уиткофф в Москве

Развернуть на весь экран

Цифры недели

Годовая инфляция в РФ с 13 по 19 января ускорилась с 6,27% до 6,47%.

Прокачка нефти на российские НПЗ в 2025 году опустилась до минимума за 15 лет — до 228,34 млн т.

Авторынок в России в 2025 году упал в деньгах впервые за десятилетие, его объем сократился на 7,8%, до 13,8 трлн руб.

Выдача кредитных карт упала за год на 43% в количественном и на 41% в денежном выражении.

Россия в 2025 году осуществила 17 запусков ракет космического назначения, заняв третье место после США (176 запусков) и Китая (90).

Количество подписчиков у топ-30 российских каналов в Telegram составляет около 87 млн человек, только 57% блогов создали свои каналы в Max, но там их суммарная аудитория составила всего 1,4 млн человек.

«Ъ» стали известны детали уголовного дела о теракте против Игоря Кириллова: в убившей генерала бомбе находилось 1,5 тыс. стальных шариков для стрельбы из рогатки.

На госпрограмму развития Крыма и Севастополя в этом году в бюджете заложено 93 млрд руб.

ЕС выделил €10 млн на формирование трибунала над российскими чиновниками.

Axios: Дональд Трамп пригласил в «Совет мира» по Газе лидеров 58 стран. Позже президент США вычеркнул из списка премьер-министра Канады.

Владимир Путин: РФ готова направить в «Совет мира» $1 млрд из замороженных в США активов.