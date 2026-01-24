«Совет мира» по Газе, ВЭФ и Уиткофф в Москве
Чем запомнилась неделя 19–24 января: цифры, цитаты и факты
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф
Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters
Цифры недели
Годовая инфляция в РФ с 13 по 19 января ускорилась с 6,27% до 6,47%.
Прокачка нефти на российские НПЗ в 2025 году опустилась до минимума за 15 лет — до 228,34 млн т.
Авторынок в России в 2025 году упал в деньгах впервые за десятилетие, его объем сократился на 7,8%, до 13,8 трлн руб.
Выдача кредитных карт упала за год на 43% в количественном и на 41% в денежном выражении.
Россия в 2025 году осуществила 17 запусков ракет космического назначения, заняв третье место после США (176 запусков) и Китая (90).
Количество подписчиков у топ-30 российских каналов в Telegram составляет около 87 млн человек, только 57% блогов создали свои каналы в Max, но там их суммарная аудитория составила всего 1,4 млн человек.
«Ъ» стали известны детали уголовного дела о теракте против Игоря Кириллова: в убившей генерала бомбе находилось 1,5 тыс. стальных шариков для стрельбы из рогатки.
На госпрограмму развития Крыма и Севастополя в этом году в бюджете заложено 93 млрд руб.
ЕС выделил €10 млн на формирование трибунала над российскими чиновниками.
Axios: Дональд Трамп пригласил в «Совет мира» по Газе лидеров 58 стран. Позже президент США вычеркнул из списка премьер-министра Канады.
Владимир Путин: РФ готова направить в «Совет мира» $1 млрд из замороженных в США активов.
Цитаты недели
«Без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит» (помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам встречи Путина и Уиткоффа в Москве).
«Здесь так много друзей и несколько врагов» (президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе).
«Военный конфликт маловероятен, но исключить его нельзя» (премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал население острова начать подготовку к возможному вторжению со стороны США).
«Мы могли продолжать, но это привело бы к бесконечным войнам, к еще большим страданиям и новым жертвам» (президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван решили закрыть «страницу войны»).
«У нас же население все-таки достаточно уже патриотическое и воспитанное» (заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева заверила депутатов, что российское детское кино полностью соответствует интересам их избирателей).
Инициативы недели
Переходное сирийское правительство может попросить российских военных покинуть одну из трех баз РФ в Сирии — аэродром в Эль-Камышлы на севере страны.
Владимир Путин поручил создать в РФ межведомственную комиссию в сфере микроэлектроники.
Чиновники предлагают создать отдельное ведомство для управления особо охраняемыми территориями (ООПТ).
Автошколы призывают власти провести реформы в области обучения будущих автомобилистов. В частности, ДОСААФ просит ГИБДД сократить сроки пересдачи экзаменов.
Крупнейшего участника рынка инкассации — объединение «Росинкас» — планируется сделать оператором критической инфраструктуры по работе с наличными.
WB Банк намерен арендовать дополнительный офис в центре Москвы. Речь идет о 8 тыс. кв. м в бизнес-центре Wall Street на Валовой улице.
Молдавия начала процесс выхода из СНГ.
По букве закона
Госдума запретила фотокорреспондентам снимать пленарные заседания. В октябре 2025-го спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснял фотографам, что они работают «в самом открытом парламенте мира».
ФАС добивается расширения полномочий по корректировке тарифов на электроэнергию — соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме.
Генпрокуратура требует взыскать ущерб на сумму почти 7 млрд руб. с хабаровских рыбопромышленников.
Задержан министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев, его подозревают в особо крупном мошенничестве с госконтрактами на обслуживание дорог.
Председатель петербургского заксобрания Александр Бельский: ввод платного въезда в исторический центр Санкт-Петербурга неизбежен.
Отставки и назначения
Новыми заместителями генпрокурора РФ будут назначены прокурор Краснодарского края Сергей Табельский и начальник главного уголовно-судебного управления надзорного ведомства Сергей Бажутов.
Анатолий Чубайс ушел с поста главы попечительского совета фонда Егора Гайдара.
Режиссер театра и кино Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.
Сделки недели
Венгерская MOL объявила о заключении соглашения с «Газпром нефтью» о покупке 56,15% в сербской NIS.
Okko купил эксклюзивные права на показ зимних Олимпийских игр-2026.
Первая попытка государства продать аэропорт Домодедово более чем за 130 млрд руб. оказалась неудачной из-за завышенной цены.
Группа «Самолет» продала проект строительства части подмосковного ЖК «Егорово парк» девелоперу «Брусника». Сумма сделки могла составить до 1 млрд руб.
Владелец «Рольфа» Умар Кремлев инвестирует в средства защиты растений.