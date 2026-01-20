Алиев: Армения и Азербайджан закрыли страницу войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Азербайджан и Армения решили закрыть «страницу войны» и перейти к мирному сосуществованию. Выступая на панельной дискуссии, посвященной экономической идентичности Евразии, он подчеркнул, что продолжение конфликта могло бы привести к бесконечным войнам, новым страданиям и жертвам.

«Мы могли продолжать, но это привело бы к бесконечным войнам, к еще большим страданиям и новым жертвам. Тогда война никогда бы не закончилась. И кто-то должен был ее остановить. Мы приняли решение остановиться», — сказал господин Алиев (цитата по Report).

Решение о прекращении военного противостояния, по его словам, было совместным. Оно основано на договоренностях, достигнутых 8 августа 2025 года в Вашингтоне после встречи Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа. По словам президента, заключенные соглашения уже начинают приносить практические результаты.

Ильхам Алиев отметил, что надежды на посредничество международных структур во время конфликта не оправдались. В частности, резолюции Совета Безопасности ООН, требовавшие вывода армянских войск из Нагорного Карабаха, так и не были реализованы. Он также сообщил о переходе отношений с Арменией в фазу сотрудничества, включая снятие барьеров для грузового транзита и поставки стратегически важных товаров, в том числе нефтепродуктов, в Ереван.