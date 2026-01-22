Плата за киловатт догонит экономику

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, расширяющий тарифные полномочия ФАС. По нему служба сможет сама повышать или понижать тарифы на электроэнергию, если региональные энергетические комиссии (РЭК) не исполняют ее решения о корректировке — как снижая, так и повышая тарифы, если последнее продиктовано обоснованными издержками отрасли. Бизнес и эксперты идею поддерживают, указывая на практику неоправданного занижения тарифов в ущерб финансированию территориальных сетевых организаций (ТСО). ФАС как разработчик законопроекта объясняет его необходимость нуждой в быстром исправлении ошибок регионов для защиты энергетики и потребителей.

Замглавы ФАС Сергей Пузыревский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба добивается расширения полномочий по корректировке тарифов в энергетике — направленный на это законопроект прошел первое чтение в Госдуме 21 января. По нему ФАС может получить право сама устанавливать размер региональных тарифов при неисполнении регулирующими органами субъектов РФ ее предписаний. Это должно ускорить пересмотр необоснованных тарифов — как их снижение, так и повышение, если в них не учтены обоснованные затраты отрасли. Последнее, однако, вызвало вопросы у депутатов. По мнению некоторых из них, проектируемая мера может стать для ТСО «лазейкой» для перекладывания на конечных потребителей лишних расходов — эти опасения решено учесть при доработке проекта ко второму чтению.

Документ вносит поправки сразу в несколько законов (прежде всего — «Об электроэнергетике» и «О естественных монополиях»). ФАС получает возможность пересматривать предельные уровни цен на розничных энергорынках, если РЭК по итогам проверки или досудебного решения не исполнила предписание ФАС более раза в год. ФАС также сможет самостоятельно распределять между ТСО «котловую» выручку (то есть сумму общих поступлений от тарифов) — по действующим нормам распределением этих средств занимается «котлодержатель» (системообразующая ТСО).

По словам собеседника “Ъ”, знакомого с обсуждением инициативы ФАС в Белом доме, сейчас, если обоснованные затраты ТСО в тарифах не учитываются, службе приходится включать их в тарифы следующего года — с учетом индексации недополученной прибыли отрасли на инфляцию, а также кредитной нагрузки из-за недобора энергетиками необходимой валовой выручки (НВВ). В результате компенсация «на круг» обходится потребителям дороже. При завышении же тарифов возникают риски вывода избыточной прибыли и ухода компаний с рынка.

Интересы регулируемых организаций действительно зачастую ущемляются в угоду политизированному представлению о допустимости тарифных уровней, отмечает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. В результате в регулируемом секторе наблюдается дефицит финансовых ресурсов и снижение инвестиционного потенциала, поэтому возможность федерального органа вмешиваться в определенных случаях в установление региональных тарифов вполне оправдана, считает он. Рынок инициативу ФАС также поддерживает: в «Россетях» сообщили “Ъ”, что нововведения позволят пресекать случаи, когда некоторые сетевые организации при получении средств от необоснованных доходов и при рисках отрицательной корректировки НВВ попросту уходят с рынка.

Как пояснил “Ъ” замглавы ФАС Сергей Пузыревский, де-факто инициатива службы — это процедурные изменения тарифной политики, не меняющие ее сути. «ФАС активно работает с РЭКами, контролируя тарифные решения на предмет экономической обоснованности, и добивается возможности оперативнее реагировать на экономически необоснованную тарифную политику регионов, исправляя их ошибки сразу, пока они не успели привести к недоинвестированию или накоплению долга»,— говорит господин Пузыревский.

Напомним, необходимость ребалансировки тарифной политики и приближения ее к рыночному регулированию считаются одной из причин назначения руководителем ФАС Максима Шаскольского — он известен как эффективный «тарифный» переговорщик (см. “Ъ” от 9 ноября 2020 года). Как отмечают в ФАС, в последние годы служба в шесть раз увеличила число мер реагирования на тарифные нарушения. «Только один процент от судебных решений по спорам в этой сфере принимается не в нашу пользу — как в случае снижения, так в случае увеличения тарифов до экономически обоснованных»,— говорит господин Пузыревский. По его словам, в период с 2023 по 2025 годы общая сумма экономически необоснованных сумм, подлежащих исключению из тарифов по предписаниям службы, составила 102 млрд руб.

Полина Попова, Анна Тыбинь, Олег Сапожков