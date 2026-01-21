Структура маркетплейса обживается на Wall Street

WB Банк, являющийся подразделением маркетплейса Wildberries, намерен арендовать 8 тыс. кв. м в бизнес-центре Wall Street на Валовой улице в центре Москвы. Дополнительные площади понадобились компании на фоне расширения штата. Эксперты оценивают ежегодные выплаты за аренду в комплексе в 456–672 млн руб.

WB Банк ведет переговоры об аренде 8 тыс. кв. м в бизнес-центре Wall Street, расположенном на Валовой улице в центре Москвы. Об этом рассказали два источника “Ъ” на рынке коммерческой недвижимости. Этим активом, по данным СПАРК, владеет ООО «Валовая 37», которым до 2022 года владел основатель Level Group и экс-сенатор Вадим Мошкович. Сейчас компания принадлежит Юлии Трибунской, а управляется совладельцем Level Group Кириллом Игнахиным.

В Level Group отказались от комментариев.

В объединенной компании Wildberries & Russ заявили “Ъ”, что дополнительные площади понадобились в связи «с расширением штата и ростом задач по отдельным направлениям».

По подсчетам руководителя офисного департамента консалтинговой компании Invest7 Ксении Харкевич, аренда такого объема площадей обойдется компании в 672 млн руб. в год, по оценке директора направления по работе с девелоперами офисной недвижимости консалтинговой компании NF Group Елены Акатовой — 456–480 млн руб. в год.

Площадь бизнес-центра Wall Street, по данным Росреестра, составляет 32,5 тыс. кв. м. Здание было построено в 2013 году. Его арендаторами выступают «Русагро», «Турецкие авиалинии», «Таврида Девелопмент» и другие.

По словам партнера консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян, офисные пространства потребуют от арендатора минимальных вложений, поскольку площади в объекте предлагаются с качественным ремонтом. Ранее часть площадей, на которые претендует WB Банк, занимала фармацевтическая Teva, уточняет собеседник “Ъ”. Сейчас в этом комплексе свободно около 7,5 тыс. кв. м, говорит Ксения Харкевич.

Wildberries & Russ владеет 46,7 тыс. кв. м в бизнес-центре «Легион I» в центре Москвы, а также проектом строительства башни на 231 тыс. кв. м в деловом кластере «Москва-Сити». Туда сотрудники компании смогут переехать в 2031 году. Пока объединенный холдинг арендует площади, в частности, в бизнес-центре «РТС Чертановская»

Объем активов WB Банка в декабре 2025 года составлял 128,9 млрд руб. В январе—сентябре 2025 года чистая прибыль банка составила 41,1 млрд руб., что более чем в 3,5 раза больше год к году. Гендиректором и единственным владельцем маркетплейса Wildberries с апреля 2025 года является Татьяна Ким. По собственным данным, чистая прибыль объединенной Wildberries & Russ в 2024 году составила 104 млрд руб., что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Оборот компании за тот же период вырос почти вдвое год к году, до 4,1 трлн руб.

Доля свободных площадей на офисном рынке Москвы по итогам 2025 года зафиксировалась на уровне 5,2%, снизившись на 0,4 процентного пункта, следует из данных IBC Real Estate. По словам руководителя направления офисной недвижимости консалтинговой компании CORE.XP Ирины Хорошиловой, на фоне дефицита спрос смещается в более отдаленные от центра локации: в 2025 году около 30% крупных арендных сделок были заключены за пределами МКАД.

София Мешкова, Дарья Андрианова