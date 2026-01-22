Заемщики пошли не по карте

В декабре 2025 года кредитных карт было выдано на 5% больше, чем в провальном ноябре. Однако в целом по итогам 2025 года выдача карт сократилась на 43% в количественном и на 41% в денежном выражении. Эксперты видят причины в высокой ключевой ставке, жестком регулировании и росте привлекательности таких альтернативных продуктов, как карты рассрочки и дебетовые карты с овердрафтом. В 2026 году существенного роста сегмента участники рынка не ждут.

Объединенное кредитное бюро (БКИ ОКБ) подвело итоги рынка кредитных карт за декабрь и 2025 год в целом (есть в распоряжении “Ъ”). Согласно им, в декабре банки выдали 1,3 млн кредиток на 144,94 млрд руб. Это на 5% больше в количественном и на 11% — в денежном эквиваленте, чем месяцем ранее. Средний лимит по карте в декабре вырос на 7 тыс. руб., до 112 тыс. руб., против 105 тыс. руб. в ноябре, но существенно меньше, чем в декабре 2024 года, 127 тыс. руб. «Падение лимитов по кредитным картам — это в большинстве своем результат регуляторных ограничений, наиболее значимыми из которых можно назвать внедрение периода охлаждения и запрет на учет информации из кредитных историй (БКИ) при оценке дохода заемщика для расчета ПДН,— отмечает директор по развитию кредитных карт ОТП-банка Сергей Ходинский.— Введение периода охлаждения привело к тому, что банки стали целенаправленно одобрять лимиты ниже 50 тыс. и 200 тыс. руб., чтобы не вынуждать клиентов ждать по 4–48 часов».

В целом ситуация, когда выдачи декабря превышают ноябрьские, нетипична для сегмента кредитных карт, свидетельствует статистика БКИ ОКБ. Впрочем, в прошлом году ноябрь показал провальный результат (см. “Ъ” от 12 декабря 2025 года). По словам старшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, «фактически это оживление после "нокдауна" — до стабильных приростов 2017–2021 годов еще очень далеко». Кроме того, по словам гендиректора БКИ ОКБ Михаила Алексина, ограниченным оживлением сегмент обязан общим ожиданиям по снижению ключевой ставки к концу года.

За весь прошлый год было выдано 14,59 млн кредиток на 1,7 трлн руб. Год к году выдачи сократились на 43% в количественном и 41% в денежном выражении.

При этом суммарный объем одобренных в 2025 году лимитов по картам сократился до уровня 2021 года — 1,69 трлн руб.

К причинам охлаждения сегмента кредитных карт в 2025 году директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин относит продолжение действия жесткого макропруденциального регулирования. «С четвертого квартала 2025 года были введены новые ограничения для необеспеченных потребительских кредитов с лимитом кредитования»,— напоминает он. Кроме того, на сегменте кредитных карт до сих пор сказывается повышение ключевой ставки во втором полугодии 2024 года. «В этот период банки корректировали риск-политики, снижая динамику выдач в высокорисковом сегменте»,— указывает руководитель департамента развития трансакционных продуктов Альфа-банка Игорь Ковалев. Планомерное повышение ключевой ставки ЦБ начал в конце июля 2024 года, а своего максимального значения в 21% она достигла в конце октября того же года и держалась на этом уровне до июня 2025-го. Изменения в риск-политике отразились на риск-премии, заложенной в ставку, как отмечает старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Павел Жолобов.

Сказалась на сегменте и конкуренция с альтернативными продуктами банков, такими как карты рассрочки и дебетовые карты с овердрафтом. «У них сроки по беспроцентному периоду выше, лимиты могут достигать 2 млн руб., при этом есть большой кешбэк в зависимости от категорий покупок,— поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.— В какой-то степени такие инструменты стали пользоваться большим спросом, чем кредитки с более жесткими условиями».

Ожидания на 2026 год у экспертов и участников рынка сдержанные.

По оценкам ВТБ, в наступившем году объемы выдач кредитных карт могут стабилизироваться или незначительно снизиться. «Существенный рост лимитов возможен только в том случае, если в течение 2026 года ключевая ставка будет снижаться быстрее, чем в 2025 году, но пока такая вероятность очень мала из-за нарастающего инфляционного давления»,— заключает директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин.

Дарья Загайнова, Ксения Дементьева