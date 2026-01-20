Крым разменял туристов на инвестиции

Белый дом обновил госпрограмму развития Крыма и Севастополя в связи с ее продлением еще на три года — до 2030 года. Среди задач — привлечение не менее 7,9 млн туристов ежегодно, рост частных инвестиций в экономику полуострова, в том числе за счет резидентов свободной экономической зоны, а также решение инфраструктурных задач. Последние, отметим, еще сопровождаются некоторыми проблемами — например, у госаудиторов возникали вопросы относительно эффективности мер по развитию электроэнергетического комплекса, также остаются трудности с водоснабжением.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Правительство утвердило постановление о правке госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя — для актуализации документа на фоне продления его действия с 2027 года до 2030-го. Как отметил на совещании со своими заместителями в понедельник, 19 января, премьер-министр Михаил Мишустин, в этом году на реализацию программы в бюджете заложено 93 млрд руб. Всего в 2026–2030 годах финансирование программы составит 517 млрд руб., из которых 308 млрд руб. приходится на федеральный бюджет.

Вице-премьер Марат Хуснуллин представил краткие итоги реализации программы — основные цели по итогам 2025 года были выполнены. По его словам, за 11 лет действия документа завершено около 750 объектов, из которых 55 — в 2025 году. Кассовое исполнение программы в прошлом году составило 99,8%. Цель по привлечению к 2026 году частных инвестиций в экономику полуострова в Белом доме в целом считают выполненной — как отметил господин Хуснуллин, по итогам третьего квартала показатель составил 995 млрд руб.

При продлении госпрограммы, отметил вице-премьер, приоритетами стали «ключевые инфраструктурные проекты», среди которых, в частности, съезды с трассы «Таврида» к курортным городам Южного берега Крыма, развитие очистных сооружений. В общей сложности до 2030 года планируется реализовать еще свыше 200 объектов. По словам Михаила Мишустина, с учетом продления программы будет создано 8 тыс. мест в образовательных учреждениях и свыше 1 тыс.— в здравоохранении, а также будут построены «десятки километров сетей газо- и водоснабжения».

Как следует из обновленного текста госпрограммы, к 2030 году планируется привлекать не менее 7,9 млн туристов ежегодно. Показатель существенно скорректирован со ссылкой на «сложившиеся геополитические обстоятельства»: в прошлой версии госпрограммы целевой уровень на 2027 год составлял 12,7 млн человек. В целом если за 2019–2027 годы ставилась задача по приезду 80 млн туристов, то за 2019–2030 годы показатель составит 85 млн человек. В 2025 году, сообщил Марат Хуснуллин, в Крым приехало 7,4 млн человек, на 1,1 млн больше, чем годом ранее.

В части экономических показателей планируется привлекать не менее 162 тыс. руб. инвестиций на душу населения к 2030 году — ранее предполагалось 146,9 тыс. руб. к 2027-му. Более высоких показателей ожидают от резидентов свободной экономической зоны — если к 2027 году должно было вкладываться не менее 105,9 млн руб. на одного участника префрежима, то к 2030 году — 215 млн руб.

Также актуализирована на фоне кадрового дефицита после 2022 года и цель по снижению безработицы — до 2% к 2030 году вместо сокращения показателя до 5,2% к 2027-му: текущая цель с учетом статистики последних лет фактически является завышенной. Так, в 2023 году безработица оценивалась в 3,3%, в 2024-м — 2,2%, в 2025 году, как отмечали региональные власти, показатель ожидался на уровне не выше 2% (по состоянию на октябрь — 1,8%).

Отметим, к реализации госпрограммы уже были некоторые вопросы — например, Счетная палата в прошлом году выявила ряд нарушений в ходе реализации мероприятий по развитию энергетического комплекса. В частности, речь шла о переносе сроков ввода объектов — если в 2019–2023 годах планировалось построить или реконструировать 31 объект, то на конец 2024 года в эксплуатацию было сдано лишь 6. Среди иных проблем, которые остаются на полуострове,— водоснабжение, улучшение ситуации с которым в госпрограмме обозначено как «одна из важнейших задач». Напомним, проблемы начались в 2014 году с перекрытием Украиной поступления воды по Северо-Крымскому каналу — сейчас вода для снабжения полуострова аккумулируется в водохранилищах, уровень в которых зависит от осадков. Так, в течение 2025 года были случаи ограничения подачи воды из-за ее нехватки в водохранилищах.

Евгения Крючкова