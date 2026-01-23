Константин Богомолов назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Российский режиссер театра и кино Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщила министр культура Ольга Любимова в Telegram-канале.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Госпожа Любимова поблагодарила режиссера за профессионализм, преданное служение делу, а также вклад «в сохранение и преумножение культурного наследия России».

50-летний Константин Богомолов — заслуженный деятель искусства России, многократный номинант на премию «Золотая маска». С 2019 года он занимает пост худрука в Театре на Малой Бронной, с 2024-го — Театра-Сцены «Мельников».

Ранее должность ректора Школы-студии МХАТ занимал заслуженный артист России Игорь Золотовицкий. Он умер 14 января в возрасте 64 лет. Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание.