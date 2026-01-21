Путин: РФ готова направить в «Совет мира» $1 млрд из замороженных в США активов

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение в «Совет мира» по восстановлению сектора Газа. РФ готова направить в организацию $1 млрд из замороженных в США российских активов, заявил президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Хотел бы, прежде всего, поблагодарить президента США за это предложение»,— сказал Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России. МИДу поручено изучить поступившие документы и проконсультироваться по этому вопросу со стратегическими партнерами. Только после этого Россия сможет дать ответ на приглашение в «Совет мира», заявил президент.

Главное, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта, основанного на соответствующих решениях ООН, сказал Владимир Путин. Необходимо, чтобы нужды и пожелания палестинцев были учтены, отметил он.

Москва также обсуждает с Вашингтоном использование замороженных активов на восстановление территорий, пострадавших во время боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной, заявил президент. Он добавил, что планирует обсудить все перечисленные вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» 16 января. В исполнительный комитет вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. По данным Bloomberg, США запросили за долгосрочное членство в организации $1 млрд. Господин Трамп намерен подписать соглашение о создании совета 22 января.